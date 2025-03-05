https://ria.ru/20250305/ssha-2003102968.html

Трамп анонсирует увеличение добычи редких металлов в США

Трамп анонсирует увеличение добычи редких металлов в США - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп анонсирует увеличение добычи редких металлов в США

США в ближайшие дни примут "историческое решение" о значительном увеличении добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов, говорится в выдержках... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:16:00+03:00

2025-03-05T05:16:00+03:00

2025-03-05T05:18:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США в ближайшие дни примут "историческое решение" о значительном увеличении добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов, говорится в выдержках из предстоящего выступления президента Дональда Трампа перед Конгрессом, которые обнародовал Белый дом. "Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США", - заявил Трамп. Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления национальной безопасности и сокращения зависимости от импорта, в частности из Китая. Трамп добавил, что при нем США будут вводить зеркальные меры против стран, которые ограничивают доступ американских товаров и компаний на свои рынки. "Что они обложат пошлинами в отношении нас, тем ответим и мы им. Что они обкладывают налогами у нас - мы обкладываем налогами у них. Если они используют нетарифные барьеры, мы сделаем то же самое. Мы заработаем триллионы долларов и создадим миллионы рабочих мест", - отметил американский лидер.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, дональд трамп