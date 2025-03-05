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Трамп анонсирует увеличение добычи редких металлов в США - РИА Новости, 05.03.2025
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05:16 05.03.2025 (обновлено: 05:18 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ssha-2003102968.html
Трамп анонсирует увеличение добычи редких металлов в США
Трамп анонсирует увеличение добычи редких металлов в США - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп анонсирует увеличение добычи редких металлов в США
США в ближайшие дни примут "историческое решение" о значительном увеличении добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов, говорится в выдержках... РИА Новости, 05.03.2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США в ближайшие дни примут "историческое решение" о значительном увеличении добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов, говорится в выдержках из предстоящего выступления президента Дональда Трампа перед Конгрессом, которые обнародовал Белый дом. "Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США", - заявил Трамп. Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления национальной безопасности и сокращения зависимости от импорта, в частности из Китая. Трамп добавил, что при нем США будут вводить зеркальные меры против стран, которые ограничивают доступ американских товаров и компаний на свои рынки. "Что они обложат пошлинами в отношении нас, тем ответим и мы им. Что они обкладывают налогами у нас - мы обкладываем налогами у них. Если они используют нетарифные барьеры, мы сделаем то же самое. Мы заработаем триллионы долларов и создадим миллионы рабочих мест", - отметил американский лидер.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html
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сша, китай, дональд трамп
США, Китай, Дональд Трамп
Трамп анонсирует увеличение добычи редких металлов в США

Трамп: США в ближайшие дни увеличат добычу минералов и редкоземельных металлов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США в ближайшие дни примут "историческое решение" о значительном увеличении добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов, говорится в выдержках из предстоящего выступления президента Дональда Трампа перед Конгрессом, которые обнародовал Белый дом.
"Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США", - заявил Трамп.
Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления национальной безопасности и сокращения зависимости от импорта, в частности из Китая.
Трамп добавил, что при нем США будут вводить зеркальные меры против стран, которые ограничивают доступ американских товаров и компаний на свои рынки.
"Что они обложат пошлинами в отношении нас, тем ответим и мы им. Что они обкладывают налогами у нас - мы обкладываем налогами у них. Если они используют нетарифные барьеры, мы сделаем то же самое. Мы заработаем триллионы долларов и создадим миллионы рабочих мест", - отметил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп заявил о заинтересованности США в российских ценных ресурсах
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