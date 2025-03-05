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США толкнули Россию в объятия Китая, заявил Лукашенко
США толкнули Россию в объятия Китая, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.03.2025
США толкнули Россию в объятия Китая, заявил Лукашенко
США толкнули Россию в объятия Китая, и теперь невозможно разорвать связь РФ и КНР, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:51:00+03:00
2025-03-05T04:51:00+03:00
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. США толкнули Россию в объятия Китая, и теперь невозможно разорвать связь РФ и КНР, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Я задам вам вопрос: а кто объединил Россию с Китаем? Вы (США - ред). Когда у меня были (бывший советник президента США по национальной безопасности Джо) Болтон и (экс-госсекретарь США Майк) Помпео, я им напрямую задал вопрос: "Что вы творите? Зачем вы гнобите Россию и толкаете в объятия Китая?" - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. "И Болтон со мной согласился, оно так и происходило. А что ещё оставалось делать? Вы (США) ввели санкции... Россия начала искать выход не на Западе, а на Востоке, в Азии, и нашла его. Поэтому сегодня оттащить Россию от Китая, разорвать отношения с Китаем не получится", - добавил президент.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003096076.html
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россия, китай, сша, александр лукашенко, в мире
Россия, Китай, США, Александр Лукашенко, В мире
США толкнули Россию в объятия Китая, заявил Лукашенко
Лукашенко: США толкнули Россию в объятия Китая, разорвать связи невозможно