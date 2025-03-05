В США выдали кредиты на 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет
Власти США выдали кредиты на 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Управление по делам малого бизнеса (SBA) США выдало в 2020-2021 годах кредиты на сумму 333 миллиона долларов заемщикам, чей возраст, указанный в базе данных, превышал 115 лет, заявил департамент государственной эффективности США (DOGE).
"В 2020-2021 годах Управление по делам малого бизнеса США предоставило 3095 кредитов... на сумму 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет, которые все еще были отмечены как живые в базе данных социального обеспечения", - говорится в сообщении DOGE в соцсети X.
Как уточнили в ведомстве, в одном из случаев кредит на сумму 36 тысяч долларов "получил" заемщик в возрасте 157 лет.
Ранее глава DOGE предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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