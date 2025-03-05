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В палате представителей США прокомментировали скандал во время речи Трампа
В палате представителей США прокомментировали скандал во время речи Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
В палате представителей США прокомментировали скандал во время речи Трампа
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что прерывавшему выступление американского президента Дональда Трампа перед конгрессом... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:26:00+03:00
2025-03-05T10:26:00+03:00
2025-03-05T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что прерывавшему выступление американского президента Дональда Трампа перед конгрессом конгрессмену-демократу Элу Грину следует вынести порицание. Во время полуторачасового выступления Трампа его речь с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, после чего Джонсон распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков - конгрессмена-демократа Эла Грина. Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США, но тщетно. "Ему следует вынести порицание. Это представление было необязательным. Он вошел в историю ужасным способом, я надеюсь, он этим доволен", - приводит слова Джонсона телеканал NBC. Спикер также выразил уверенность в том, что многие члены конгресса предложат вынести порицание Грину. Согласно данным опроса телеканала CBS и компании YouGov, 76% американцев одобряют то, что Джонсон распорядился вывести Грина из зала. Опрос проводился 4 марта среди 1207 американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Согласно информации на сайте американского сената, порицание - это официальное выражение неодобрения в форме резолюции, которая принимается большинством голосов.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003142915.html
https://ria.ru/20241101/tramp-1981266353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп
В палате представителей США прокомментировали скандал во время речи Трампа
В палате представителей призвали вынести порицание Грину, мешавшему речи Трампа
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил
, что прерывавшему выступление американского президента Дональда Трампа перед конгрессом конгрессмену-демократу Элу Грину следует вынести порицание.
Во время полуторачасового выступления Трампа
его речь с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, после чего Джонсон
распорядился вывести из зала одного из активных зачинщиков - конгрессмена-демократа Эла Грина. Грин с тростью в руках несколько раз пытался вступать в полемику с президентом США
, но тщетно.
"Ему следует вынести порицание. Это представление было необязательным. Он вошел в историю ужасным способом, я надеюсь, он этим доволен", - приводит слова Джонсона телеканал NBC.
Спикер также выразил уверенность в том, что многие члены конгресса предложат вынести порицание Грину.
Согласно данным опроса телеканала CBS и компании YouGov, 76% американцев одобряют то, что Джонсон распорядился вывести Грина из зала.
Опрос проводился 4 марта среди 1207 американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Согласно информации на сайте американского сената, порицание - это официальное выражение неодобрения в форме резолюции, которая принимается большинством голосов.