Спецоперация, 5 марта: потери ВСУ, освобожденные территории и план США

Спецоперация, 5 марта: потери ВСУ, освобожденные территории и план США - РИА Новости, 05.03.2025

Спецоперация, 5 марта: потери ВСУ, освобожденные территории и план США

2025-03-05

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное в ДНР, ВСУ ранеными и убитыми потеряли до 1350 военнослужащих, сообщило Минобороны России. Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Привольное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. ВСУ ранеными и убитыми потеряли до 1350 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Российские войска в течение суток поразили нефтебазу, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, место базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также штаб националистического формирования "Кракен"(создано боевиками полка "Азов"*, который внесен в список террористических организаций и запрещен в России), сообщило МО РФ. По данным ведомства, потери ВСУ на курском направлении превысили 215 военнослужащих, уничтожены танк и шесть пунктов управления БПЛА. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах в Киевской области по тренировочным лагерям ВСУ, складу и новой и отремонтированной технике НАТО. Удар по Зеленскому Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву. Ранее газета Financial Times сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Приостановка передачи разведанных США Киеву носит "избирательный" характер, но лишит ВСУ данных, позволяющих наносить удары вглубь РФ, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник. Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников, пишет, что США и союзники в рамках приостановки передачи разведданных Киеву не будут предоставлять ему информацию для точечных ударов по движущимся целям. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки на фоне приостановки Штатами военной помощи Украине. Тайный план СШАПрезидент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что США пытаются выйти из украинского конфликта с минимальными для себя потерями, побуждая своих союзников к выгодным для Вашингтона действиям. По его мнению, США сейчас выходят из украинского конфликта, применяя ранее опробованные методы. Как напомнил эксперт, во время войны в Корее документ о перемирии подписывал не представитель Южной Кореи, а генерал армии США Марк Уэйн Кларк, а в ходе войны во Вьетнаме американские союзники "ломали через колено" власти Южного Вьетнама, чтобы подписать невыгодное Парижское соглашение 1973 года. При этом Анпилогов считает, что Трамп стремится избежать повторения ситуации с выводом американских сил из Афганистана при его предшественнике Джо Байдене. Выкачивают деньгиЦелые криминальные производства по мошенническому выкачиванию денег у россиян посредством интернета сосредоточены сегодня на Украине, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Кроме того, глава ведомства сообщил, что плотность нарядов МВД РФ в Курской области увеличена после попытки вторжения ВСУ в 2024 году. Лучшее место для переговоровМинск был бы для России лучшим местом для переговоров по Украине, но этот вариант пока никак не обсуждался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о предложении лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры. Кроме того, Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине всё еще действует запрет на переговоры с Россией. В среду президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением в готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, там уверены, что смогут достичь мира по их итогам. Уолтц также сказал, что Америка рассмотрит возможность возобновления военной помощи Киеву, если добьется успехов в переговорах с Украиной. Лондон забил тревогуМинистр обороны Великобритании Джон Хили попытается в рамках своего визита в Вашингтон убедить США возобновить военную помощь Киеву и предоставить поддержку для обеспечения гарантий безопасности Украины, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники. Глава британского минобороны направится с визитом в Вашингтон 5-6 марта, там он встретится со своим коллегой Питом Хегсетом. Хили также призовет американцев восстановить приостановленную военную помощь Украине, чтобы Зеленский оказался "в самой сильной позиции, какой только возможно" на потенциальных мирных переговорах с Москвой, говорится в статье. Помимо этого, главы оборонных ведомств Британии и США обсудят "параметры" плана по урегулированию на Украине, разрабатываемого Лондоном, Парижем и Киевом, пишет газета. Отмечается, что эти параметры уже определены, но окончательные детали пока не утвердили.* Террористическая организация, запрещена в России

