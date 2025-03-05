https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102642.html

Жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках

Жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках - РИА Новости, 05.03.2025

Жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках

Жители курского села Николаево-Дарьино больше полугода прятались от ВСУ в подвалах с младенцем на руках, выкармливая его, рассказала эвакуированная местная... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:13:00+03:00

2025-03-05T05:13:00+03:00

2025-03-05T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Жители курского села Николаево-Дарьино больше полугода прятались от ВСУ в подвалах с младенцем на руках, выкармливая его, рассказала эвакуированная местная жительница. Как рассказала женщина на опросе военным следователям СК РФ, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, она с соседями с 6 августа - со дня нападения ВСУ на Курскую область - и по 5 февраля прятались по подвалам от атак украинских боевиков. В декабре военные ВСУ расстреляли ее супруга, который вышел в дом за водой. По словам женщины, украинские боевики разбомбили несколько подвалов, где прятались люди. В итоге в одном из подвалов, где не было каких-либо продуктов, прятались семь человек, в том числе младенец. У ее односельчанки Светланы Подхалюзы ВСУ разбомбили вход в подвал, но сам он уцелел. Женщина под дронами и атаками украинских боевиков залезала к себе в подвал, чтобы взять оттуда еды и накормить всех, в том числе ребенка. "Делила всем поровну. Ребенок ел вместе с нами. Суп (ел – ред.), (если была - ред.) картошка, (то значит ел – ред.) картошку. Надо же было как-то мальчику выживать… Если (у соседки Светланы – ред.) яйцо курица снесла, то она приносила яйцо... Варили картошку, и она сразу бросала яйцо варить – это Роме (младенцу – ред.)", - рассказала женщина. По ее словам, когда уже в поселок вошли российские солдаты, то они для ребенка приносили йогурты, детское питание и сладости. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250305/minoborony-2003102517.html

https://ria.ru/20250305/minoborony-2003102379.html

https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102252.html

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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)