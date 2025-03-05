https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102642.html
Жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках
Жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках - РИА Новости, 05.03.2025
Жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках
Жители курского села Николаево-Дарьино больше полугода прятались от ВСУ в подвалах с младенцем на руках, выкармливая его, рассказала эвакуированная местная... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:13:00+03:00
2025-03-05T05:13:00+03:00
2025-03-05T05:13:00+03:00
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россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Жители курского села Николаево-Дарьино больше полугода прятались от ВСУ в подвалах с младенцем на руках, выкармливая его, рассказала эвакуированная местная жительница. Как рассказала женщина на опросе военным следователям СК РФ, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, она с соседями с 6 августа - со дня нападения ВСУ на Курскую область - и по 5 февраля прятались по подвалам от атак украинских боевиков. В декабре военные ВСУ расстреляли ее супруга, который вышел в дом за водой. По словам женщины, украинские боевики разбомбили несколько подвалов, где прятались люди. В итоге в одном из подвалов, где не было каких-либо продуктов, прятались семь человек, в том числе младенец. У ее односельчанки Светланы Подхалюзы ВСУ разбомбили вход в подвал, но сам он уцелел. Женщина под дронами и атаками украинских боевиков залезала к себе в подвал, чтобы взять оттуда еды и накормить всех, в том числе ребенка. "Делила всем поровну. Ребенок ел вместе с нами. Суп (ел – ред.), (если была - ред.) картошка, (то значит ел – ред.) картошку. Надо же было как-то мальчику выживать… Если (у соседки Светланы – ред.) яйцо курица снесла, то она приносила яйцо... Варили картошку, и она сразу бросала яйцо варить – это Роме (младенцу – ред.)", - рассказала женщина. По ее словам, когда уже в поселок вошли российские солдаты, то они для ребенка приносили йогурты, детское питание и сладости. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003102517.html
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003102379.html
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках
Жители Николаева-Дарьино больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости.
Жители курского села Николаево-Дарьино больше полугода прятались от ВСУ в подвалах с младенцем на руках, выкармливая его, рассказала
эвакуированная местная жительница.
Как рассказала женщина на опросе военным следователям СК РФ, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, она с соседями с 6 августа - со дня нападения ВСУ
на Курскую область
- и по 5 февраля прятались по подвалам от атак украинских боевиков. В декабре военные ВСУ расстреляли ее супруга, который вышел в дом за водой.
По словам женщины, украинские боевики разбомбили несколько подвалов, где прятались люди. В итоге в одном из подвалов, где не было каких-либо продуктов, прятались семь человек, в том числе младенец. У ее односельчанки Светланы Подхалюзы ВСУ разбомбили вход в подвал, но сам он уцелел. Женщина под дронами и атаками украинских боевиков залезала к себе в подвал, чтобы взять оттуда еды и накормить всех, в том числе ребенка.
"Делила всем поровну. Ребенок ел вместе с нами. Суп (ел – ред.), (если была - ред.) картошка, (то значит ел – ред.) картошку. Надо же было как-то мальчику выживать… Если (у соседки Светланы – ред.) яйцо курица снесла, то она приносила яйцо... Варили картошку, и она сразу бросала яйцо варить – это Роме (младенцу – ред.)", - рассказала женщина.
По ее словам, когда уже в поселок вошли российские солдаты, то они для ребенка приносили йогурты, детское питание и сладости.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России
. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин
на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.