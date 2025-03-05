Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 05.03.2025 (обновлено: 07:40 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101848.html
Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР
Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025
Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Восток" населённого пункта Бурлацкое в ДНР. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:02:00+03:00
2025-03-05T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003114215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fec407bda87e9bbe7fb7c123597f098c.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Восток" населённого пункта Бурлацкое в ДНР. Об освобождении этого поселка министерство сообщило 1 марта. По данным министерства, освобождение Бурлацкого от украинских военных заняло менее пяти дней. В ходе штурма села бойцы 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии отмечали, что солдаты ВСУ стараются не вступать в ближний бой и чаще бегут с позиций или сдаются в плен. После зачистки поселка российские штурмовики захватили около ста единиц стрелкового вооружения и гранат западного образца, поставляемого из европейских стран, добавили в министерстве. Там напомнили, что за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество президент России Владимир Путин присвоил 394-му мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский". "На данный момент подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника к границам ДНР и Днепропетровской области", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101232.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры освобождения Бурлацкого в ДНР
Опубликованы кадры освобождения Бурлацкого в ДНР
2025-03-05T05:02
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003114215_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cdadafe476b3af6ecd07d353c503ccae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР

Минобороны опубликовало видео освобождения Бурлацкого в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Восток" населённого пункта Бурлацкое в ДНР.
Об освобождении этого поселка министерство сообщило 1 марта. По данным министерства, освобождение Бурлацкого от украинских военных заняло менее пяти дней. В ходе штурма села бойцы 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии отмечали, что солдаты ВСУ стараются не вступать в ближний бой и чаще бегут с позиций или сдаются в плен.
После зачистки поселка российские штурмовики захватили около ста единиц стрелкового вооружения и гранат западного образца, поставляемого из европейских стран, добавили в министерстве. Там напомнили, что за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество президент России Владимир Путин присвоил 394-му мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский". "На данный момент подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника к границам ДНР и Днепропетровской области", - заключили в министерстве.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
ВС России выявили слабые места системы РЭБ ВСУ в Запорожской области
04:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала