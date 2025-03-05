https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101848.html

Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР

Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025

Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Восток" населённого пункта Бурлацкое в ДНР. РИА Новости, 05.03.2025

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специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Восток" населённого пункта Бурлацкое в ДНР. Об освобождении этого поселка министерство сообщило 1 марта. По данным министерства, освобождение Бурлацкого от украинских военных заняло менее пяти дней. В ходе штурма села бойцы 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии отмечали, что солдаты ВСУ стараются не вступать в ближний бой и чаще бегут с позиций или сдаются в плен. После зачистки поселка российские штурмовики захватили около ста единиц стрелкового вооружения и гранат западного образца, поставляемого из европейских стран, добавили в министерстве. Там напомнили, что за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество президент России Владимир Путин присвоил 394-му мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский". "На данный момент подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника к границам ДНР и Днепропетровской области", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101232.html

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Кадры освобождения Бурлацкого в ДНР Опубликованы кадры освобождения Бурлацкого в ДНР 2025-03-05T05:02 true PT1M20S

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россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины