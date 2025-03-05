https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101848.html
Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР
Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025
Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Восток" населённого пункта Бурлацкое в ДНР. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:02:00+03:00
2025-03-05T05:02:00+03:00
2025-03-05T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003114215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fec407bda87e9bbe7fb7c123597f098c.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Восток" населённого пункта Бурлацкое в ДНР. Об освобождении этого поселка министерство сообщило 1 марта. По данным министерства, освобождение Бурлацкого от украинских военных заняло менее пяти дней. В ходе штурма села бойцы 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии отмечали, что солдаты ВСУ стараются не вступать в ближний бой и чаще бегут с позиций или сдаются в плен. После зачистки поселка российские штурмовики захватили около ста единиц стрелкового вооружения и гранат западного образца, поставляемого из европейских стран, добавили в министерстве. Там напомнили, что за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество президент России Владимир Путин присвоил 394-му мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский". "На данный момент подразделения группировки "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника к границам ДНР и Днепропетровской области", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101232.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003114215_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cdadafe476b3af6ecd07d353c503ccae.jpg
Кадры освобождения Бурлацкого в ДНР
Опубликованы кадры освобождения Бурлацкого в ДНР
2025-03-05T05:02
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Опубликовано видео освобождения Бурлацкого в ДНР
Минобороны опубликовало видео освобождения Бурлацкого в ДНР