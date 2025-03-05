https://ria.ru/20250305/sovfed-2003162482.html

В Совфеде предложили создать реестр домашних питомцев

В Совфеде предложили создать реестр домашних питомцев - РИА Новости, 05.03.2025

В Совфеде предложили создать реестр домашних питомцев

В России нужно ввести норму о создании единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги, обязательном чипировании и... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:50:00+03:00

2025-03-05T11:50:00+03:00

2025-03-05T11:50:00+03:00

общество

россия

екатеринбург

краснодарский край

ольга епифанова

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839391963_0:50:3467:2000_1920x0_80_0_0_7316cb0057b522acdfad351597aa00a1.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В России нужно ввести норму о создании единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги, обязательном чипировании и стерилизации животных, не предназначенных для разведения, заявила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. Законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, готовят в Госдуме, сообщила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Кроме того, отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска хозяина до принятия решения об усыплении. Регионы могут увеличить этот срок. "Считаю, что предполагаемые поправки не способны решить проблемы в комплексе, при всем уважении к коллегам-депутатам. Борьба со следствием без воздействия на причину каждый раз неизбежно будет приводить к исходной точке. Причина же сложившейся ситуации заключается в тотально неконтролируемом разведении непродуктивных животных, из которых наибольшую опасность представляют собаки", - сказала политик. По словам Епифановой, можно сколько угодно внедрять процедуру ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск в среду обитания), производить безвозвратный отлов, усыплять невостребованных бездомных собак - ни одна из этих мер не будет эффективной, если не остановить неконтролируемый приток животных на улицы. "Остановить его возможно только с введением всеобщей обязательной регистрации домашних непродуктивных животных, и начать надо с собак. Я говорю не о существующем праве регионов вводить на своем уровне регистрацию животных, а о введении этой нормы на федеральном уровне, создании единой федеральной базы домашних непродуктивных животных с последующей ее интеграцией в Госуслуги, обязательном чипировании и обязательной стерилизации животных, не предназначенных для разведения", - подчеркнула она. Иными словами, пока не наведем порядок с владением и разведением животных, к лучшему мало что изменится, и за безответственность людей, за отсутствие четко выстроенной системы будут расплачиваться животные, предупредила сенатор. Кроме того, "необходимо пересмотреть список потенциально опасных собак, который сейчас представляет собой совершенно нерабочий, куцый вариант", полагает она. "К владельцам потенциально опасных собак должны предъявляться особые требования с целью соблюдения безопасности окружающих. Недавнее нападение на женщину с ребенком породистого ротвейлера, находившегося на улице без хозяев и без намордника, в очередной раз свидетельствует о такой необходимости", - подчеркнула Епифанова. Ранее в Екатеринбурге ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая накрыла собой сына. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, прокуратура Краснодарского края сообщила, что в садовом товариществе Адлерского района Сочи, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи.

https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967640674.html

https://ria.ru/20241127/gosduma-1986118670.html

https://ria.ru/20250304/volodin-2003011465.html

россия

екатеринбург

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатеринбург, краснодарский край, ольга епифанова, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)