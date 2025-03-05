https://ria.ru/20250305/sobaka-2003176167.html

В Калининградской области женщина заморила голодом собаку

В Калининградской области женщина заморила голодом собаку - РИА Новости, 05.03.2025

В Калининградской области женщина заморила голодом собаку

Уголовное дело за жесткое обращение с животными возбуждено против жительницы города Мамоново под Калининградом, которая заморила голодом свою собаку породы... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:43:00+03:00

2025-03-05T12:43:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Уголовное дело за жесткое обращение с животными возбуждено против жительницы города Мамоново под Калининградом, которая заморила голодом свою собаку породы хаски, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ранее жительница города Мамоново обратилась в полицию с сообщением о том, что в жилой квартире несколько недель без еды, воды и выгула заперта собака. По ее словам, соседка намеренно морит животное голодом. Сотрудники полиции незамедлительно установили личность хозяйки квартиры, но она сообщила, что в указанной квартире не проживает, но держит там взаперти пса породы хаски, который ей оказался не нужен. Когда сотрудники полиции вместе с волонтерами вскрыли квартиру, собака была в коме, из которой ветеринары пытались ее вывести в течение суток, но собака умерла. "История хаски, которого жительница города Мамоново довела до истощения, получила большой резонанс. Установлено, что злоумышленница держала хаски в запертой квартире около полугода. Редкое кормление привело к истощению животного. В настоящее время в отношении хозяйки собаки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20250304/sobaki-2003009148.html

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