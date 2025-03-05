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СМИ: суд арестовал активы владельцев вагонных операторов - РИА Новости, 05.03.2025
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04:20 05.03.2025 (обновлено: 04:35 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/smi-2003097836.html
СМИ: суд арестовал активы владельцев вагонных операторов
СМИ: суд арестовал активы владельцев вагонных операторов - РИА Новости, 05.03.2025
СМИ: суд арестовал активы владельцев вагонных операторов
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал активы 12 юридических лиц, связанных с оператором железнодорожных вагонов "Вектор Рейл", а также активы... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:20:00+03:00
2025-03-05T04:35:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
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салман бабаев
рбк (медиагруппа)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал активы 12 юридических лиц, связанных с оператором железнодорожных вагонов "Вектор Рейл", а также активы "СГ-Транс" — крупнейшего в России собственника парка для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии, сообщает РБК.Решение, по данным издания, принято по иску Генпрокуратуры. В числе ответчиков также присутствуют АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) и третье лицо — РЖД.Надзорное ведомство, по данным РБК, добывается взыскания с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева, занимавшего до 2017 года пост вице-президента РЖД, его сыновей, а также АО "Вектор Рейл" 30,1 миллиарда рублей в пользу государства.Как следует из материалов иска, которые приводит издание, в 2015 году Тайчер "при содействии" Бабаева стал директором и членом совета директоров ФГК. Эту должность, по мнению Генпрокуратуры, он занял с целью незаконного обогащения за счет государственного имущества. В материалах дела приводятся сразу несколько эпизодов хищений, в которых, помимо Тайчера, участвовали Бабаев и двое его сыновей. Общая сумма ущерба превысила 30 миллиардов рублей.Тверской суд Москвы в середине июня прошлого года арестовал Тайчера за мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вменяемый ему ущерб превышает 700 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250208/isk-1998100511.html
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происшествия, екатеринбург, россия, москва, салман бабаев, рбк (медиагруппа), генеральная прокуратура рф, ржд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Москва, Салман Бабаев, РБК (медиагруппа), Генеральная прокуратура РФ, РЖД
СМИ: суд арестовал активы владельцев вагонных операторов

РБК: суд по иску Генпрокуратуры арестовал активы владельцев вагонных операторов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГрузовые вагоны
Грузовые вагоны - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Грузовые вагоны. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал активы 12 юридических лиц, связанных с оператором железнодорожных вагонов "Вектор Рейл", а также активы "СГ-Транс" — крупнейшего в России собственника парка для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии, сообщает РБК.
Решение, по данным издания, принято по иску Генпрокуратуры. В числе ответчиков также присутствуют АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) и третье лицо — РЖД.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Минобороны хочет взыскать с "РЖД" более 5,5 миллиона рублей
8 февраля, 04:18
Надзорное ведомство, по данным РБК, добывается взыскания с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева, занимавшего до 2017 года пост вице-президента РЖД, его сыновей, а также АО "Вектор Рейл" 30,1 миллиарда рублей в пользу государства.
Как следует из материалов иска, которые приводит издание, в 2015 году Тайчер "при содействии" Бабаева стал директором и членом совета директоров ФГК. Эту должность, по мнению Генпрокуратуры, он занял с целью незаконного обогащения за счет государственного имущества. В материалах дела приводятся сразу несколько эпизодов хищений, в которых, помимо Тайчера, участвовали Бабаев и двое его сыновей. Общая сумма ущерба превысила 30 миллиардов рублей.
Тверской суд Москвы в середине июня прошлого года арестовал Тайчера за мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вменяемый ему ущерб превышает 700 миллионов рублей.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB
26 февраля, 18:25
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМоскваСалман БабаевРБК (медиагруппа)Генеральная прокуратура РФРЖД
 
 
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