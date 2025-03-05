СМИ: суд арестовал активы владельцев вагонных операторов
РБК: суд по иску Генпрокуратуры арестовал активы владельцев вагонных операторов
Грузовые вагоны. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал активы 12 юридических лиц, связанных с оператором железнодорожных вагонов "Вектор Рейл", а также активы "СГ-Транс" — крупнейшего в России собственника парка для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии, сообщает РБК.
Решение, по данным издания, принято по иску Генпрокуратуры. В числе ответчиков также присутствуют АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) и третье лицо — РЖД.
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Надзорное ведомство, по данным РБК, добывается взыскания с бизнесменов Алексея Тайчера, Салмана Бабаева, занимавшего до 2017 года пост вице-президента РЖД, его сыновей, а также АО "Вектор Рейл" 30,1 миллиарда рублей в пользу государства.
Как следует из материалов иска, которые приводит издание, в 2015 году Тайчер "при содействии" Бабаева стал директором и членом совета директоров ФГК. Эту должность, по мнению Генпрокуратуры, он занял с целью незаконного обогащения за счет государственного имущества. В материалах дела приводятся сразу несколько эпизодов хищений, в которых, помимо Тайчера, участвовали Бабаев и двое его сыновей. Общая сумма ущерба превысила 30 миллиардов рублей.
Тверской суд Москвы в середине июня прошлого года арестовал Тайчера за мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вменяемый ему ущерб превышает 700 миллионов рублей.
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