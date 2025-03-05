https://ria.ru/20250305/slutskiy-2003296196.html

Слуцкий заявил о прорыве антироссийской блокады

Слуцкий заявил о прорыве антироссийской блокады - РИА Новости, 05.03.2025

Слуцкий заявил о прорыве антироссийской блокады

Парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T20:48:00+03:00

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2025-03-05T20:48:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Парламентская дипломатия снова прорывает антироссийскую блокаду. В комитете по международным делам приняли депутата Европарламента от Словакии Любоша Благу", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что приезд словацкого евродепутата в Москву состоялся через полтора месяца после визита вице-спикера национального совета Словакии Андрея Данко. "Любош Блага – смелый и мужественный политик - выступает за возобновление диалога с Россией и трезво оценивает масштаб экономического и политического кризиса в Евросоюзе. Мы знакомы еще по ПАСЕ, где Блага возглавлял национальную делегацию Словакии", - отметил парламентарий. Депутат Госдумы подчеркнул, что сегодня, будучи независимым депутатом Европарламента, Блага не боится говорить с трибуны правду о разрушительных последствиях антироссийского курса евробюрократии. Он также отдельно поблагодарил Благу за позицию по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. По заверению Благи, в Словакии ценят большой вклад советского народа в борьбу с гитлеровским фашизмом, а русского солдата чтят как освободителя, отметил Слуцкий. "Уверен, это не последняя наша встреча. Будем ждать Любоша Благу в мае для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы", - заключил он.

https://ria.ru/20250228/slutskiy-2002367281.html

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в мире, словакия, москва, россия, леонид слуцкий (политик), андрей данко, госдума рф, европарламент