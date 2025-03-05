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Президент Словакии поддержал призыв к Украине восстановить транзит газа - РИА Новости, 05.03.2025
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23:29 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/slovakiya-2003309063.html
Президент Словакии поддержал призыв к Украине восстановить транзит газа
Президент Словакии поддержал призыв к Украине восстановить транзит газа - РИА Новости, 05.03.2025
Президент Словакии поддержал призыв к Украине восстановить транзит газа
Президент Словакии Петер Пеллегрини считает легитимным требование Братиславы включить в итоговый документ саммита Евросоюза, который запланирован на 6 марта,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:29:00+03:00
2025-03-05T23:29:00+03:00
словакия
украина
европа
петер пеллегрини
роберт фицо
андрей данко
евросоюз
газпром
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БРАТИСЛАВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает легитимным требование Братиславы включить в итоговый документ саммита Евросоюза, который запланирован на 6 марта, призыв к Украине восстановить транзит газа по своей территории. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил осложнить принятие коммюнике на саммите Европейского союза, если требования республики восстановить транзит газа через украинскую территорию не будут учтены в итоговом документе. "Я понимаю то, что премьер Словакии хочет, чтобы в заключениях, которые будут завтра приниматься, говорилось и о том, чтобы Украина переосмыслила свою позицию и позволила через свою инфраструктуру для Словакии и других стран транзит газа, например, из Азербайджана или другого (газа), который Словакия может где-то купить. Считаю это легитимным проявлением защиты национальных интересов Словакии", - сказал Пеллегрини в ходе пресс-конференции в чешском городе Славков, где в среду состоялись переговоры президентов Чехии, Словакии и Австрии, трансляцию вело словацкое телевидение. По мнению Пеллегрини, Украина могла бы сделать жест, который бы продемонстрировал ее благодарность за помощь, которая ей была оказана. "Он (премьер Словакии) не может туда идти и согласиться со всем, а потом смотреть на то, как разрушена словацкая экономика", - заключил президент Словакии. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко в среду выразил надежду, что Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе наложит вето на помощь Украине. Премьер Словакии ранее говорил, что помощь Украине со стороны Европейского союза "не может быть в виде билета в один конец: Европа Украине все, лишь Украина Европе ничего". Он назвал ситуацию с остановкой Киевом транзита газа по украинской территории абсурдной, поскольку она вредит всей Европе и провоцирует рост цен на этот вид топлива. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250303/slovakija-2002790678.html
https://ria.ru/20250303/evropa-2002843777.html
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словакия, украина, европа, петер пеллегрини, роберт фицо, андрей данко, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире, россия
Словакия, Украина, Европа, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, Андрей Данко, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире, Россия
Президент Словакии поддержал призыв к Украине восстановить транзит газа

Пеллегрини назвал призыв к Украине восстановить транзит газа легитимным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает легитимным требование Братиславы включить в итоговый документ саммита Евросоюза, который запланирован на 6 марта, призыв к Украине восстановить транзит газа по своей территории.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил осложнить принятие коммюнике на саммите Европейского союза, если требования республики восстановить транзит газа через украинскую территорию не будут учтены в итоговом документе.
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"Я понимаю то, что премьер Словакии хочет, чтобы в заключениях, которые будут завтра приниматься, говорилось и о том, чтобы Украина переосмыслила свою позицию и позволила через свою инфраструктуру для Словакии и других стран транзит газа, например, из Азербайджана или другого (газа), который Словакия может где-то купить. Считаю это легитимным проявлением защиты национальных интересов Словакии", - сказал Пеллегрини в ходе пресс-конференции в чешском городе Славков, где в среду состоялись переговоры президентов Чехии, Словакии и Австрии, трансляцию вело словацкое телевидение.
По мнению Пеллегрини, Украина могла бы сделать жест, который бы продемонстрировал ее благодарность за помощь, которая ей была оказана.
"Он (премьер Словакии) не может туда идти и согласиться со всем, а потом смотреть на то, как разрушена словацкая экономика", - заключил президент Словакии.
Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко в среду выразил надежду, что Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе наложит вето на помощь Украине.
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Премьер Словакии ранее говорил, что помощь Украине со стороны Европейского союза "не может быть в виде билета в один конец: Европа Украине все, лишь Украина Европе ничего". Он назвал ситуацию с остановкой Киевом транзита газа по украинской территории абсурдной, поскольку она вредит всей Европе и провоцирует рост цен на этот вид топлива.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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СловакияУкраинаЕвропаПетер ПеллегриниРоберт ФицоАндрей ДанкоЕвросоюзГазпромтранзит газа через УкраинуВ миреРоссия
 
 
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