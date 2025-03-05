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СК проверяет информацию о самоубийстве мужчины в тюменской больнице - РИА Новости, 05.03.2025
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12:32 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/sk-2003172807.html
СК проверяет информацию о самоубийстве мужчины в тюменской больнице
СК проверяет информацию о самоубийстве мужчины в тюменской больнице - РИА Новости, 05.03.2025
СК проверяет информацию о самоубийстве мужчины в тюменской больнице
СК проводит проверку информации о том, что в одной из больниц Тюмени пациент свел счеты с жизнью после обследования. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:32:00+03:00
2025-03-05T12:32:00+03:00
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 5 мар – РИА Новости. СК проводит проверку информации о том, что в одной из больниц Тюмени пациент свел счеты с жизнью после обследования. Информацию о том, что 4 марта в приемном отделении Тюменской областной клинической больницы №2 нашли тело мужчины, который якобы свел счеты с жизнью в туалете, куда зашел после обследования, опубликовал ряд региональных интернет-изданий. "По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.
https://ria.ru/20250304/saratov-2002979602.html
тюмень
россия
тюменская область
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96
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет информацию о самоубийстве мужчины в тюменской больнице

СК проверяет данные о суициде мужчины в тюменской больнице после обследования

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 мар – РИА Новости. СК проводит проверку информации о том, что в одной из больниц Тюмени пациент свел счеты с жизнью после обследования.
Информацию о том, что 4 марта в приемном отделении Тюменской областной клинической больницы №2 нашли тело мужчины, который якобы свел счеты с жизнью в туалете, куда зашел после обследования, опубликовал ряд региональных интернет-изданий.
"По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.
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ПроисшествияТюменьРоссияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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