https://ria.ru/20250305/sk-2003172807.html

СК проверяет информацию о самоубийстве мужчины в тюменской больнице

СК проверяет информацию о самоубийстве мужчины в тюменской больнице - РИА Новости, 05.03.2025

СК проверяет информацию о самоубийстве мужчины в тюменской больнице

СК проводит проверку информации о том, что в одной из больниц Тюмени пациент свел счеты с жизнью после обследования. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:32:00+03:00

2025-03-05T12:32:00+03:00

2025-03-05T12:32:00+03:00

происшествия

тюмень

россия

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 5 мар – РИА Новости. СК проводит проверку информации о том, что в одной из больниц Тюмени пациент свел счеты с жизнью после обследования. Информацию о том, что 4 марта в приемном отделении Тюменской областной клинической больницы №2 нашли тело мужчины, который якобы свел счеты с жизнью в туалете, куда зашел после обследования, опубликовал ряд региональных интернет-изданий. "По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.

https://ria.ru/20250304/saratov-2002979602.html

тюмень

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)