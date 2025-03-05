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СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 05.03.2025
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09:53 05.03.2025 (обновлено: 12:12 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/sk-2003139536.html
СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево
СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 05.03.2025
СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево
Следователи СК России зафиксировали последствия атаки украинских военных по мирным жителям поселка Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР, рассказал... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:53:00+03:00
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россия
енакиево
донецкая народная республика
денис пушилин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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ЕНАКИЕВО (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия атаки украинских военных по мирным жителям поселка Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР, рассказал журналистам представитель СК РФ. "Следователями СК России зафиксирован обстрел частного жилого сектора городского округа Енакиево со стороны вооруженных формирований Украины. Установлено, что множественные повреждения получили частные жилые домостроения, а также ряд автомобилей, которые находились вблизи места обстрела. Ранения различной степени тяжести получили два человека, в том числе ребенок", - сказал сотрудник ведомства. Накануне вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки ВСУ дальнобойным высокоточным вооружением по поселку в городском округе Енакиево уничтожены два частных дома, два человека, включая ребенка, получили ранения.
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россия, енакиево, донецкая народная республика, денис пушилин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево

СК зафиксировал последствия атаки ВСУ по мирным жителям в Енакиево

© Фото : соцсетиПоследствия атаки ВСУ в поселке Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР
Последствия атаки ВСУ в поселке Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки ВСУ в поселке Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР
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ЕНАКИЕВО (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия атаки украинских военных по мирным жителям поселка Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР, рассказал журналистам представитель СК РФ.
"Следователями СК России зафиксирован обстрел частного жилого сектора городского округа Енакиево со стороны вооруженных формирований Украины. Установлено, что множественные повреждения получили частные жилые домостроения, а также ряд автомобилей, которые находились вблизи места обстрела. Ранения различной степени тяжести получили два человека, в том числе ребенок", - сказал сотрудник ведомства.
Накануне вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки ВСУ дальнобойным высокоточным вооружением по поселку в городском округе Енакиево уничтожены два частных дома, два человека, включая ребенка, получили ранения.
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РоссияЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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