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СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево
СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 05.03.2025
СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево
Следователи СК России зафиксировали последствия атаки украинских военных по мирным жителям поселка Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР, рассказал... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:53:00+03:00
2025-03-05T09:53:00+03:00
2025-03-05T12:12:00+03:00
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енакиево
донецкая народная республика
денис пушилин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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ЕНАКИЕВО (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия атаки украинских военных по мирным жителям поселка Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР, рассказал журналистам представитель СК РФ. "Следователями СК России зафиксирован обстрел частного жилого сектора городского округа Енакиево со стороны вооруженных формирований Украины. Установлено, что множественные повреждения получили частные жилые домостроения, а также ряд автомобилей, которые находились вблизи места обстрела. Ранения различной степени тяжести получили два человека, в том числе ребенок", - сказал сотрудник ведомства. Накануне вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки ВСУ дальнобойным высокоточным вооружением по поселку в городском округе Енакиево уничтожены два частных дома, два человека, включая ребенка, получили ранения.
https://ria.ru/20241211/zhiteli-1988521610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, енакиево, донецкая народная республика, денис пушилин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево
СК зафиксировал последствия атаки ВСУ по мирным жителям в Енакиево