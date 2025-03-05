https://ria.ru/20250305/sk-2003139536.html

СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево

СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 05.03.2025

СК зафиксировал последствия атаки ВСУ в Енакиево

Следователи СК России зафиксировали последствия атаки украинских военных по мирным жителям поселка Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР, рассказал... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:53:00+03:00

2025-03-05T09:53:00+03:00

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россия

енакиево

донецкая народная республика

денис пушилин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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ЕНАКИЕВО (ДНР), 5 мар - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия атаки украинских военных по мирным жителям поселка Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР, рассказал журналистам представитель СК РФ. "Следователями СК России зафиксирован обстрел частного жилого сектора городского округа Енакиево со стороны вооруженных формирований Украины. Установлено, что множественные повреждения получили частные жилые домостроения, а также ряд автомобилей, которые находились вблизи места обстрела. Ранения различной степени тяжести получили два человека, в том числе ребенок", - сказал сотрудник ведомства. Накануне вечером глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки ВСУ дальнобойным высокоточным вооружением по поселку в городском округе Енакиево уничтожены два частных дома, два человека, включая ребенка, получили ранения.

https://ria.ru/20241211/zhiteli-1988521610.html

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енакиево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, енакиево, донецкая народная республика, денис пушилин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия