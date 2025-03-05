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После ЧП в жилом доме в Белореченске возбудили уголовное дело
После ЧП в жилом доме в Белореченске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.03.2025
После ЧП в жилом доме в Белореченске возбудили уголовное дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке в Белореченске, сообщили в кубанском... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:11:00+03:00
2025-03-05T09:11:00+03:00
2025-03-05T09:31:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке в Белореченске, сообщили в кубанском управлении СК РФ."По указанию руководителя краевого следственного управления в Белореченске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По данным следствия, ночью в результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир на четвертом этаже произошло обрушение части строительных конструкций. "По предварительным данным, пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются", - отметили в СУСК.Восемь квартир повреждены при взрыве газа на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов дома в Белореченске, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах. По данным МЧС, пострадали пятеро, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. В городе введён режим ЧС.По информации губернатора Кубани, в результате детонации баллонного газа обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами.
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Жилой дом в Белореченске после взрыва газа в одной из квартир
Восемь квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в жилом доме в Белореченске, рассказали РИА Новости в экстренных службах
2025-03-05T09:11
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), белореченск, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Белореченск, Россия
После ЧП в жилом доме в Белореченске возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после ЧП в жилом доме в Белореченске