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Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели - РИА Новости, 05.03.2025

Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

Температура воздуха в Москве преодолеет отметку плюс 10 градусов в начале следующей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T07:39:00+03:00

2025-03-05T07:39:00+03:00

2025-03-05T07:39:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве преодолеет отметку плюс 10 градусов в начале следующей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в четверг ожидается пасмурная погода, осадки станут переходить в дождь, ночью 0 - плюс 3, днем плюс 4 - плюс 7 градусов. В пятницу местами возможен слабый моросящий дождь, ночью плюс 3 - плюс 6, днем плюс 6 - плюс 9 градусов, снежный покров исчезнет. "В начале следующей недели столбики термометров (в Москве - ред.) преодолеют отметку плюс 10 градусов", - рассказал Тишковец в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html

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общество, москва, евгений тишковец