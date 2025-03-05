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Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели - РИА Новости, 05.03.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
Температура воздуха в Москве преодолеет отметку плюс 10 градусов в начале следующей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:39:00+03:00
2025-03-05T07:39:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве преодолеет отметку плюс 10 градусов в начале следующей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в четверг ожидается пасмурная погода, осадки станут переходить в дождь, ночью 0 - плюс 3, днем плюс 4 - плюс 7 градусов. В пятницу местами возможен слабый моросящий дождь, ночью плюс 3 - плюс 6, днем плюс 6 - плюс 9 градусов, снежный покров исчезнет. "В начале следующей недели столбики термометров (в Москве - ред.) преодолеют отметку плюс 10 градусов", - рассказал Тишковец в своем Telegram-канале.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
Синоптик Тишковец: в Москве в начале следующей недели ожидается плюс 10 градусов