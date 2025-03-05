https://ria.ru/20250305/shaman-2003251004.html
Shaman рассказал, зачем подал документы на регистрацию бренда "Я русский"
Shaman рассказал, зачем подал документы на регистрацию бренда "Я русский" - РИА Новости, 05.03.2025
Shaman рассказал, зачем подал документы на регистрацию бренда "Я русский"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский" для того, чтобы привлечь... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:18:00+03:00
2025-03-05T17:18:00+03:00
2025-03-05T17:18:00+03:00
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
госдума рф
россия
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922389_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_de36c2f68efb6bef2f26e6a6ebbad2ce.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский" для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях. Ранее ряд Telegram-каналов писал, что Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака "Я русский". Как уточняется, отказ предварительный, артист может его оспорить. "Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу "Я русский" для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества, которое в перспективе могло бы навредить здоровью наших сограждан", - рассказал артист. Он отметил, что изначально понимал, что регистрация бренда "Я русский" невозможна, и сознательно пошел на определенные риски. "Отказ Роспатента мне в регистрации бренда дает гарантию, что название моей песни "Я русский" не достанется никому! Я, надеюсь, что скандал, раздутый СМИ осенью, сделает свое дело, и каждый человек в нашей стране будет знать, что никто не может зарегистрировать и использовать сакральные для нашего народа слова "Я русский", - подчеркнул певец. Дронов подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" 12 октября 2024 года. Согласно перечню товаров и услуг, певец под этим названием планировал выпускать алкогольную продукцию, различные косметические средства. В конце октября общественное движение "Зов народа" обратилось в Госдуму с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий "регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте". Общественники привели в пример заявки Дронова. По мнению "Зова народа", использование слогана "Я русский" на "спиртных напитках, средствах женской гигиены… наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией".
https://ria.ru/20241017/shaman-1978452084.html
https://ria.ru/20250225/sbu-2001505525.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922389_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a5410f1d254b4a5434242fd54d8fc70a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф, россия, shaman (ярослав дронов)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Госдума РФ, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Shaman рассказал, зачем подал документы на регистрацию бренда "Я русский"
Shaman рассказал, что осознавал невозможность регистрации бренда "Я русский"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский" для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.
Ранее ряд Telegram-каналов писал, что Роспатент
отказал Shaman в регистрации товарного знака "Я русский". Как уточняется, отказ предварительный, артист может его оспорить.
"Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу "Я русский" для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества, которое в перспективе могло бы навредить здоровью наших сограждан", - рассказал артист.
Он отметил, что изначально понимал, что регистрация бренда "Я русский" невозможна, и сознательно пошел на определенные риски.
«
"Отказ Роспатента мне в регистрации бренда дает гарантию, что название моей песни "Я русский" не достанется никому! Я, надеюсь, что скандал, раздутый СМИ осенью, сделает свое дело, и каждый человек в нашей стране будет знать, что никто не может зарегистрировать и использовать сакральные для нашего народа слова "Я русский", - подчеркнул певец.
Дронов подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" 12 октября 2024 года. Согласно перечню товаров и услуг, певец под этим названием планировал выпускать алкогольную продукцию, различные косметические средства.
В конце октября общественное движение "Зов народа" обратилось в Госдуму
с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий "регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте". Общественники привели в пример заявки Дронова. По мнению "Зова народа", использование слогана "Я русский" на "спиртных напитках, средствах женской гигиены… наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией".