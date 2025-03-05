https://ria.ru/20250305/shaman-2003251004.html

Shaman рассказал, зачем подал документы на регистрацию бренда "Я русский"

Shaman рассказал, зачем подал документы на регистрацию бренда "Я русский" - РИА Новости, 05.03.2025

Shaman рассказал, зачем подал документы на регистрацию бренда "Я русский"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский" для того, чтобы привлечь... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:18:00+03:00

2025-03-05T17:18:00+03:00

2025-03-05T17:18:00+03:00

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

госдума рф

россия

shaman (ярослав дронов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922389_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_de36c2f68efb6bef2f26e6a6ebbad2ce.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский" для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях. Ранее ряд Telegram-каналов писал, что Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака "Я русский". Как уточняется, отказ предварительный, артист может его оспорить. "Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу "Я русский" для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества, которое в перспективе могло бы навредить здоровью наших сограждан", - рассказал артист. Он отметил, что изначально понимал, что регистрация бренда "Я русский" невозможна, и сознательно пошел на определенные риски. "Отказ Роспатента мне в регистрации бренда дает гарантию, что название моей песни "Я русский" не достанется никому! Я, надеюсь, что скандал, раздутый СМИ осенью, сделает свое дело, и каждый человек в нашей стране будет знать, что никто не может зарегистрировать и использовать сакральные для нашего народа слова "Я русский", - подчеркнул певец. Дронов подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" 12 октября 2024 года. Согласно перечню товаров и услуг, певец под этим названием планировал выпускать алкогольную продукцию, различные косметические средства. В конце октября общественное движение "Зов народа" обратилось в Госдуму с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий "регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте". Общественники привели в пример заявки Дронова. По мнению "Зова народа", использование слогана "Я русский" на "спиртных напитках, средствах женской гигиены… наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией".

https://ria.ru/20241017/shaman-1978452084.html

https://ria.ru/20250225/sbu-2001505525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф, россия, shaman (ярослав дронов)