https://ria.ru/20250305/senator-2003120671.html

Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев

Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев - РИА Новости, 05.03.2025

Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев

Сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин в официальном ответе демократов на речь президента Дональда Трампа перед конгрессом обвинила главу... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:49:00+03:00

2025-03-05T08:49:00+03:00

2025-03-05T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин в официальном ответе демократов на речь президента Дональда Трампа перед конгрессом обвинила главу департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в том, что он со своей "бандой" роется в личных данных жителей Соединенных Штатов. В ночь на среду (по московскому времени) Трамп выступил с полуторачасовой речью перед конгрессом, в которой пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США. Трамп добавил, что также намерен добиваться снижения государственного долга США за счет привлечения "блестящих, трудолюбивых людей". "Есть ли кто-то в Америке, кого бы устраивало то, что Илон Маск и его банда двадцатилетних используют собственные компьютерные сервера, чтобы рыться в ваших налоговых отчетностях, медицинских документах и банковских счетах?" - заявила Слоткин, ее выступление транслировалось по телеканалу CNBC. Позднее Маск отреагировал на обвинение публикацией в соцсети X."Мы поступим правильно", - ответил глава департамента.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003118582.html

https://ria.ru/20250222/tramp-2001017108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, майк джонсон