Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев
Сенатор Слоткин обвинила Маска в том, что он роется в личных данных американцев
© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин в официальном ответе демократов на речь президента Дональда Трампа перед конгрессом обвинила главу департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в том, что он со своей "бандой" роется в личных данных жителей Соединенных Штатов.
В ночь на среду (по московскому времени) Трамп выступил с полуторачасовой речью перед конгрессом, в которой пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США. Трамп добавил, что также намерен добиваться снижения государственного долга США за счет привлечения "блестящих, трудолюбивых людей".
Позднее Маск отреагировал на обвинение публикацией в соцсети X.
"Мы поступим правильно", - ответил глава департамента.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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