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Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев - РИА Новости, 05.03.2025
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08:49 05.03.2025 (обновлено: 10:52 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/senator-2003120671.html
Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев
Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев - РИА Новости, 05.03.2025
Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев
Сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин в официальном ответе демократов на речь президента Дональда Трампа перед конгрессом обвинила главу... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:49:00+03:00
2025-03-05T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин в официальном ответе демократов на речь президента Дональда Трампа перед конгрессом обвинила главу департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в том, что он со своей "бандой" роется в личных данных жителей Соединенных Штатов. В ночь на среду (по московскому времени) Трамп выступил с полуторачасовой речью перед конгрессом, в которой пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США. Трамп добавил, что также намерен добиваться снижения государственного долга США за счет привлечения "блестящих, трудолюбивых людей". "Есть ли кто-то в Америке, кого бы устраивало то, что Илон Маск и его банда двадцатилетних используют собственные компьютерные сервера, чтобы рыться в ваших налоговых отчетностях, медицинских документах и банковских счетах?" - заявила Слоткин, ее выступление транслировалось по телеканалу CNBC. Позднее Маск отреагировал на обвинение публикацией в соцсети X."Мы поступим правильно", - ответил глава департамента.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003118582.html
https://ria.ru/20250222/tramp-2001017108.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
Маска обвинили в том, что он роется в личных данных американцев

Сенатор Слоткин обвинила Маска в том, что он роется в личных данных американцев

© AP Photo / Paul SancyaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сенатор от Демократической партии США Элисса Слоткин в официальном ответе демократов на речь президента Дональда Трампа перед конгрессом обвинила главу департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в том, что он со своей "бандой" роется в личных данных жителей Соединенных Штатов.
В ночь на среду (по московскому времени) Трамп выступил с полуторачасовой речью перед конгрессом, в которой пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США. Трамп добавил, что также намерен добиваться снижения государственного долга США за счет привлечения "блестящих, трудолюбивых людей".
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"Есть ли кто-то в Америке, кого бы устраивало то, что Илон Маск и его банда двадцатилетних используют собственные компьютерные сервера, чтобы рыться в ваших налоговых отчетностях, медицинских документах и банковских счетах?" - заявила Слоткин, ее выступление транслировалось по телеканалу CNBC.
Позднее Маск отреагировал на обвинение публикацией в соцсети X.
"Мы поступим правильно", - ответил глава департамента.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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