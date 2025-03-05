Половина американцев не поддерживает сделку с Украиной, показал опрос
Половина американцев не поддерживает заключение с Украиной сделки по ресурсам
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий обрабатывает руду для очистки ильменита на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий обрабатывает руду для очистки ильменита на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости/Прайм. Половина американцев выступает против подписания с Киевом соглашения по минеральным ресурсам и поддержки Украины таким образом, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Рейтер.
По данным исследования, 50% респондентов не одобряют подписание соглашения по минеральным ресурсам в качестве способа оказания помощи Украине, тогда как в поддержку данной сделки высказались около 46% опрошенных.
Опрос был проведен онлайн среди более тысячи совершеннолетних американцев в период с 3 по 4 марта. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.