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Сближение США и России ослабит Украину, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:03 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/sblizhenie-2003307026.html
Сближение США и России ослабит Украину, считает эксперт
Сближение США и России ослабит Украину, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2025
Сближение США и России ослабит Украину, считает эксперт
Сближение США и России ослабит Киев и приблизит конец конфликта на Украине, считает Дарманша Джумала, глава экспертного совета по стратегии внешнеполитических... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:03:00+03:00
2025-03-05T23:03:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 5 мар – РИА Новости. Сближение США и России ослабит Киев и приблизит конец конфликта на Украине, считает Дарманша Джумала, глава экспертного совета по стратегии внешнеполитических отношений агентства национальной идеологии Индонезии BPIP. Его слова приводит индонезийское агентство ANTARA."Мирные усилия США и России ослабят военную поддержку Украины со стороны США, Европейского союза и НАТО… Новый подход США к России явно ослабляет позиции Украины, что приведет к тому, что конфликт между Россией и Украиной закончится быстрее", - заявил Джумала. Глава экспертного совета добавил, что мирная инициатива по Украине, инициированная Соединенными Штатами и Россией, изменит геополитику Европы и Индо-Тихоокеанского региона. "Ситуация с безопасностью и геополитикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет более динамичной, что требует особого внимания со стороны стран региона, включая Индонезию", - подытожил Джумала. Агентство по развитию национальной индонезийской идеологии Панчасила (сокращенно BPIP) - учреждение, которое находится под управлением президента Индонезии. Оно помогает лидеру страны разработать направления политики в соответствии с национальной идеологией. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, россия, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО
Сближение США и России ослабит Украину, считает эксперт

Джумала: сближение США и России приблизит конец конфликта на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 мар – РИА Новости. Сближение США и России ослабит Киев и приблизит конец конфликта на Украине, считает Дарманша Джумала, глава экспертного совета по стратегии внешнеполитических отношений агентства национальной идеологии Индонезии BPIP. Его слова приводит индонезийское агентство ANTARA.
"Мирные усилия США и России ослабят военную поддержку Украины со стороны США, Европейского союза и НАТО… Новый подход США к России явно ослабляет позиции Украины, что приведет к тому, что конфликт между Россией и Украиной закончится быстрее", - заявил Джумала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Глава экспертного совета добавил, что мирная инициатива по Украине, инициированная Соединенными Штатами и Россией, изменит геополитику Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
«
"Ситуация с безопасностью и геополитикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет более динамичной, что требует особого внимания со стороны стран региона, включая Индонезию", - подытожил Джумала.
Агентство по развитию национальной индонезийской идеологии Панчасила (сокращенно BPIP) - учреждение, которое находится под управлением президента Индонезии. Оно помогает лидеру страны разработать направления политики в соответствии с национальной идеологией.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
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