Сближение США и России ослабит Украину, считает эксперт
Джумала: сближение США и России приблизит конец конфликта на Украине
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 мар – РИА Новости. Сближение США и России ослабит Киев и приблизит конец конфликта на Украине, считает Дарманша Джумала, глава экспертного совета по стратегии внешнеполитических отношений агентства национальной идеологии Индонезии BPIP. Его слова приводит индонезийское агентство ANTARA.
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Глава экспертного совета добавил, что мирная инициатива по Украине, инициированная Соединенными Штатами и Россией, изменит геополитику Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
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"Ситуация с безопасностью и геополитикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет более динамичной, что требует особого внимания со стороны стран региона, включая Индонезию", - подытожил Джумала.
Агентство по развитию национальной индонезийской идеологии Панчасила (сокращенно BPIP) - учреждение, которое находится под управлением президента Индонезии. Оно помогает лидеру страны разработать направления политики в соответствии с национальной идеологией.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.