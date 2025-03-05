Рейтинг@Mail.ru
Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 80 вылетов в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:02 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/sanaviatsiya-2003166313.html
Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 80 вылетов в 2025 году
Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 80 вылетов в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025
Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 80 вылетов в 2025 году
Вертолеты санитарной авиации Московской области совершили 84 вылета с начала 2025 года, это на 18 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:02:00+03:00
2025-03-05T12:02:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16460/37/164603748_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_0c8d256c1ce65b9c3ec64da9e2baf212.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вертолеты санитарной авиации Московской области совершили 84 вылета с начала 2025 года, это на 18 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве уточнили, что санавиация в Подмосковье применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки. "Санитарная авиация позволяет максимально быстро и в короткие сроки доставить пациента в медицинское учреждение для оказания экстренной медицинской помощи", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В составе бригад работают врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Кроме того, посадочные площадки оборудованы системой "Ночной старт" – она позволяет вертолетам вылетать в темное время суток. В 2024 году на дежурство заступил третий вертолет санитарной авиации. Он помогает перевозить пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.
https://ria.ru/20250304/podmoskove-2003033173.html
https://ria.ru/20250304/gosuslugi-2003032375.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16460/37/164603748_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_46a26959a911b1d27dd11913220ddc7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 80 вылетов в 2025 году

Вертолеты санитарной авиации Подмосковья совершили 84 вылета с начала 2025 года

© РИА Новости / Сергей СубботинЛопасти вертолета
Лопасти вертолета - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Лопасти вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вертолеты санитарной авиации Московской области совершили 84 вылета с начала 2025 года, это на 18 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В ведомстве уточнили, что санавиация в Подмосковье применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки.
Снегоуборочная техника - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Свыше 960 тысяч кубометров снега убрали за зиму в парках Подмосковья
Вчера, 17:52
"Санитарная авиация позволяет максимально быстро и в короткие сроки доставить пациента в медицинское учреждение для оказания экстренной медицинской помощи", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В составе бригад работают врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Кроме того, посадочные площадки оборудованы системой "Ночной старт" – она позволяет вертолетам вылетать в темное время суток.
В 2024 году на дежурство заступил третий вертолет санитарной авиации. Он помогает перевозить пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На госуслуги по земле и имуществу Подмосковья приняли 45,9 тысячи заявлений
Вчера, 17:50
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала