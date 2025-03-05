https://ria.ru/20250305/sanaviatsiya-2003166313.html

Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 80 вылетов в 2025 году

Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 80 вылетов в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025

Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 80 вылетов в 2025 году

Вертолеты санитарной авиации Московской области совершили 84 вылета с начала 2025 года, это на 18 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:02:00+03:00

2025-03-05T12:02:00+03:00

2025-03-05T12:02:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вертолеты санитарной авиации Московской области совершили 84 вылета с начала 2025 года, это на 18 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве уточнили, что санавиация в Подмосковье применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также межбольничной транспортировки. "Санитарная авиация позволяет максимально быстро и в короткие сроки доставить пациента в медицинское учреждение для оказания экстренной медицинской помощи", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В составе бригад работают врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Кроме того, посадочные площадки оборудованы системой "Ночной старт" – она позволяет вертолетам вылетать в темное время суток. В 2024 году на дежурство заступил третий вертолет санитарной авиации. Он помогает перевозить пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

https://ria.ru/20250304/podmoskove-2003033173.html

https://ria.ru/20250304/gosuslugi-2003032375.html

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московская область (подмосковье)