На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт
Григоренко: на "Госуслугах" планируется ввести самозапрет на оформление сим-карт
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ планирует ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах" в рамках законопроекта по телефонному и онлайн-мошенничеству, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, добавив, что это поможет избежать кражи телефонных номеров мошенниками.
"Мы предлагаем ввести на портале "Госуслуг" соответствующий сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт на себя, для того, чтобы если мошенники и украдут персональные данные, чтобы не было возможности оформить номер телефона и использовать его для совершения мошеннических действий",- сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Вице-премьер пояснил, что очень часто мошенники используют номера телефонов, которые оформлены на других граждан. При этом оформление идет с персональными данными, которые те же мошенники воруют, а затем оформляют на них сим-карты.
По словам Григоренко, это мера также поможет в работе правоохранительных органов: "Часто возникают ситуации, когда правоохранительные органы подключаются, начинают разбираться, а номер телефона получается украденный".
В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года.
В феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Позже, в марте, Григоренко выразил надежду, что закон будет принят до конца весенней сессии Госдумы.
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