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На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт - РИА Новости, 05.03.2025
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18:37 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/samozapret-2003272244.html
На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт
На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт - РИА Новости, 05.03.2025
На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт
Правительство РФ планирует ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах" в рамках законопроекта по телефонному и онлайн-мошенничеству, заявил... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:37:00+03:00
2025-03-05T18:37:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ планирует ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах" в рамках законопроекта по телефонному и онлайн-мошенничеству, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, добавив, что это поможет избежать кражи телефонных номеров мошенниками. "Мы предлагаем ввести на портале "Госуслуг" соответствующий сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт на себя, для того, чтобы если мошенники и украдут персональные данные, чтобы не было возможности оформить номер телефона и использовать его для совершения мошеннических действий",- сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Вице-премьер пояснил, что очень часто мошенники используют номера телефонов, которые оформлены на других граждан. При этом оформление идет с персональными данными, которые те же мошенники воруют, а затем оформляют на них сим-карты. По словам Григоренко, это мера также поможет в работе правоохранительных органов: "Часто возникают ситуации, когда правоохранительные органы подключаются, начинают разбираться, а номер телефона получается украденный". В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года. В феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Позже, в марте, Григоренко выразил надежду, что закон будет принят до конца весенней сессии Госдумы.
https://ria.ru/20250304/kredity-2003042476.html
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общество, россия, дмитрий григоренко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин
На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт

Григоренко: на "Госуслугах" планируется ввести самозапрет на оформление сим-карт

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ планирует ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах" в рамках законопроекта по телефонному и онлайн-мошенничеству, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, добавив, что это поможет избежать кражи телефонных номеров мошенниками.
"Мы предлагаем ввести на портале "Госуслуг" соответствующий сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт на себя, для того, чтобы если мошенники и украдут персональные данные, чтобы не было возможности оформить номер телефона и использовать его для совершения мошеннических действий",- сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Вице-премьер пояснил, что очень часто мошенники используют номера телефонов, которые оформлены на других граждан. При этом оформление идет с персональными данными, которые те же мошенники воруют, а затем оформляют на них сим-карты.
По словам Григоренко, это мера также поможет в работе правоохранительных органов: "Часто возникают ситуации, когда правоохранительные органы подключаются, начинают разбираться, а номер телефона получается украденный".
В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года.
В феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Позже, в марте, Григоренко выразил надежду, что закон будет принят до конца весенней сессии Госдумы.
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