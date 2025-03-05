https://ria.ru/20250305/samozapret-2003272244.html

На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт

На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт - РИА Новости, 05.03.2025

На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт

Правительство РФ планирует ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах" в рамках законопроекта по телефонному и онлайн-мошенничеству, заявил... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:37:00+03:00

2025-03-05T18:37:00+03:00

2025-03-05T18:37:00+03:00

общество

россия

дмитрий григоренко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ планирует ввести самозапрет на оформление сим-карт на "Госуслугах" в рамках законопроекта по телефонному и онлайн-мошенничеству, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, добавив, что это поможет избежать кражи телефонных номеров мошенниками. "Мы предлагаем ввести на портале "Госуслуг" соответствующий сервис с возможностью самозапрета оформления сим-карт на себя, для того, чтобы если мошенники и украдут персональные данные, чтобы не было возможности оформить номер телефона и использовать его для совершения мошеннических действий",- сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Вице-премьер пояснил, что очень часто мошенники используют номера телефонов, которые оформлены на других граждан. При этом оформление идет с персональными данными, которые те же мошенники воруют, а затем оформляют на них сим-карты. По словам Григоренко, это мера также поможет в работе правоохранительных органов: "Часто возникают ситуации, когда правоохранительные органы подключаются, начинают разбираться, а номер телефона получается украденный". В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработало пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года. В феврале правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму. Позже, в марте, Григоренко выразил надежду, что закон будет принят до конца весенней сессии Госдумы.

https://ria.ru/20250304/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20241207/ekspert-1987843497.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий григоренко, владимир путин