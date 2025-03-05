https://ria.ru/20250305/sambo-2003138825.html
Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР
Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025
Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР
Более 100 детей приняли участие в организованном властями Ямала турнире по самбо памяти Героя России Владимира Жоги, который прошел в Волновахе Донецкой... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:50:00+03:00
2025-03-05T09:50:00+03:00
2025-03-05T09:50:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
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артем жога
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Более 100 детей приняли участие в организованном властями Ямала турнире по самбо памяти Героя России Владимира Жоги, который прошел в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. "Соревнования провели в центре единоборств "Северный характер", который ямальские строители возвели на подшефной территории. Участие в турнире приняли более 100 детей от 9 до 12 лет из Донецка, Мариуполя, Мангуша, Амвросиевки и Волновахского муниципального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что почетным гостем турнира стал отец Владимира Жоги, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он возложил цветы к бюсту Героя России, установленному в центре Волновахи и принял участие в памятном мероприятии, посвященном его сыну. "Участие в таких соревнованиях – это опыт, благодаря которому даже самые маленькие дети могут совершенствовать свои спортивные навыки в единоборствах, идти к своей цели. Спасибо огромное родителям, которые прививают юным спортсменам Донбасса любовь к физическим нагрузкам и силу духа. Отдельные слова благодарности Ямалу за строительство спортивного комплекса, помощь в организации турнира и за восстановление Волновахи", - приводятся в сообщении слова полпреда в УрФО. Шефство над Волновахским муниципальным округом Ямал взял два с половиной года назад. За это время регион восстановил порядка 300 социальных объектов, направил свыше 5 тысяч тонн гуманитарного груза.
https://ria.ru/20250304/yamal-2003038027.html
https://ria.ru/20250223/svo-2001122421.html
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россия, донецкая народная республика, владимир жога, артем жога, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Жога, Артем Жога, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР
Более 100 детей поучаствовали в Организованном Ямалом турнире по самбо в ДНР