https://ria.ru/20250305/sambo-2003138825.html

Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР

Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025

Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР

Более 100 детей приняли участие в организованном властями Ямала турнире по самбо памяти Героя России Владимира Жоги, который прошел в Волновахе Донецкой... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:50:00+03:00

2025-03-05T09:50:00+03:00

2025-03-05T09:50:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

россия

донецкая народная республика

владимир жога

артем жога

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787687357_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b3bf99cebc5310834e419a2ed8dba348.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Более 100 детей приняли участие в организованном властями Ямала турнире по самбо памяти Героя России Владимира Жоги, который прошел в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. "Соревнования провели в центре единоборств "Северный характер", который ямальские строители возвели на подшефной территории. Участие в турнире приняли более 100 детей от 9 до 12 лет из Донецка, Мариуполя, Мангуша, Амвросиевки и Волновахского муниципального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что почетным гостем турнира стал отец Владимира Жоги, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он возложил цветы к бюсту Героя России, установленному в центре Волновахи и принял участие в памятном мероприятии, посвященном его сыну. "Участие в таких соревнованиях – это опыт, благодаря которому даже самые маленькие дети могут совершенствовать свои спортивные навыки в единоборствах, идти к своей цели. Спасибо огромное родителям, которые прививают юным спортсменам Донбасса любовь к физическим нагрузкам и силу духа. Отдельные слова благодарности Ямалу за строительство спортивного комплекса, помощь в организации турнира и за восстановление Волновахи", - приводятся в сообщении слова полпреда в УрФО. Шефство над Волновахским муниципальным округом Ямал взял два с половиной года назад. За это время регион восстановил порядка 300 социальных объектов, направил свыше 5 тысяч тонн гуманитарного груза.

https://ria.ru/20250304/yamal-2003038027.html

https://ria.ru/20250223/svo-2001122421.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, владимир жога, артем жога, ямало-ненецкий автономный округ (янао)