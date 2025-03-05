Рейтинг@Mail.ru
Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
09:50 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/sambo-2003138825.html
Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР
Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025
Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР
Более 100 детей приняли участие в организованном властями Ямала турнире по самбо памяти Героя России Владимира Жоги, который прошел в Волновахе Донецкой... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:50:00+03:00
2025-03-05T09:50:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
россия
донецкая народная республика
владимир жога
артем жога
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787687357_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b3bf99cebc5310834e419a2ed8dba348.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Более 100 детей приняли участие в организованном властями Ямала турнире по самбо памяти Героя России Владимира Жоги, который прошел в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. "Соревнования провели в центре единоборств "Северный характер", который ямальские строители возвели на подшефной территории. Участие в турнире приняли более 100 детей от 9 до 12 лет из Донецка, Мариуполя, Мангуша, Амвросиевки и Волновахского муниципального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что почетным гостем турнира стал отец Владимира Жоги, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он возложил цветы к бюсту Героя России, установленному в центре Волновахи и принял участие в памятном мероприятии, посвященном его сыну. "Участие в таких соревнованиях – это опыт, благодаря которому даже самые маленькие дети могут совершенствовать свои спортивные навыки в единоборствах, идти к своей цели. Спасибо огромное родителям, которые прививают юным спортсменам Донбасса любовь к физическим нагрузкам и силу духа. Отдельные слова благодарности Ямалу за строительство спортивного комплекса, помощь в организации турнира и за восстановление Волновахи", - приводятся в сообщении слова полпреда в УрФО. Шефство над Волновахским муниципальным округом Ямал взял два с половиной года назад. За это время регион восстановил порядка 300 социальных объектов, направил свыше 5 тысяч тонн гуманитарного груза.
https://ria.ru/20250304/yamal-2003038027.html
https://ria.ru/20250223/svo-2001122421.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787687357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2505023f8555d64229e5b82cfc37e604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, владимир жога, артем жога, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Жога, Артем Жога, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Организованный Ямалом турнир по самбо памяти Владимира Жоги прошел в ДНР

Более 100 детей поучаствовали в Организованном Ямалом турнире по самбо в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПогибший командир "Спарты" Владимир Жога
Погибший командир Спарты Владимир Жога - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Погибший командир "Спарты" Владимир Жога . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Более 100 детей приняли участие в организованном властями Ямала турнире по самбо памяти Героя России Владимира Жоги, который прошел в Волновахе Донецкой Народной Республики, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Соревнования провели в центре единоборств "Северный характер", который ямальские строители возвели на подшефной территории. Участие в турнире приняли более 100 детей от 9 до 12 лет из Донецка, Мариуполя, Мангуша, Амвросиевки и Волновахского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Программа "Земский работник культуры" будет запущена на Ямале
Вчера, 18:09
Отмечается, что почетным гостем турнира стал отец Владимира Жоги, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он возложил цветы к бюсту Героя России, установленному в центре Волновахи и принял участие в памятном мероприятии, посвященном его сыну.
"Участие в таких соревнованиях – это опыт, благодаря которому даже самые маленькие дети могут совершенствовать свои спортивные навыки в единоборствах, идти к своей цели. Спасибо огромное родителям, которые прививают юным спортсменам Донбасса любовь к физическим нагрузкам и силу духа. Отдельные слова благодарности Ямалу за строительство спортивного комплекса, помощь в организации турнира и за восстановление Волновахи", - приводятся в сообщении слова полпреда в УрФО.
Шефство над Волновахским муниципальным округом Ямал взял два с половиной года назад. За это время регион восстановил порядка 300 социальных объектов, направил свыше 5 тысяч тонн гуманитарного груза.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Глава Ямала вручил награды участникам СВО
23 февраля, 13:47
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЖогаАртем ЖогаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала