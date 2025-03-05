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МИД: Россия ответит Румынии на объявление дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.03.2025
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18:10 05.03.2025 (обновлено: 18:14 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/rumyniya-2003265978.html
МИД: Россия ответит Румынии на объявление дипломатов персонами нон грата
МИД: Россия ответит Румынии на объявление дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.03.2025
МИД: Россия ответит Румынии на объявление дипломатов персонами нон грата
Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2025
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Россия даст соответствующий ответ", - сказали в российском ведомстве. Ранее МИД Румынии заявил, что российский военный атташе и его заместитель объявлены персонами нон грата.
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россия, румыния, в мире
Россия, Румыния, В мире
МИД: Россия ответит Румынии на объявление дипломатов персонами нон грата

МИД: Москва ответит Бухаресту на объявление военного атташе персоной нон грата

© AP Photo / Vadim GhirdaРумыния
Румыния - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Румыния. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Россия даст соответствующий ответ", - сказали в российском ведомстве.
Ранее МИД Румынии заявил, что российский военный атташе и его заместитель объявлены персонами нон грата.
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