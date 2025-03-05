https://ria.ru/20250305/rumyniya-2003265978.html
МИД: Россия ответит Румынии на объявление дипломатов персонами нон грата
МИД: Россия ответит Румынии на объявление дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.03.2025
МИД: Россия ответит Румынии на объявление дипломатов персонами нон грата
Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:10:00+03:00
2025-03-05T18:10:00+03:00
2025-03-05T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Россия даст соответствующий ответ", - сказали в российском ведомстве. Ранее МИД Румынии заявил, что российский военный атташе и его заместитель объявлены персонами нон грата.
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МИД: Россия ответит Румынии на объявление дипломатов персонами нон грата
МИД: Москва ответит Бухаресту на объявление военного атташе персоной нон грата