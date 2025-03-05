https://ria.ru/20250305/rossiya-2003239521.html

"Впервые за десятки лет": в США забили тревогу из-за военной мощи России

"Впервые за десятки лет": в США забили тревогу из-за военной мощи России - РИА Новости, 05.03.2025

"Впервые за десятки лет": в США забили тревогу из-за военной мощи России

Россия стала могущественнее США в военном аспекте, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:14:00+03:00

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2025-03-05T16:14:00+03:00

в мире

сша

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия стала могущественнее США в военном аспекте, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У нас есть Россия, которая впервые за все время на моей памяти, а это несколько десятилетий, более могущественна в военном отношении, чем Соединенные Штаты", — сказал он.Эксперт рассказал об ужасном состоянии американских истребителей и систем ПВО. По его словам, США так и не смогли сравняться с Россией по качеству гиперзвуковых ракет.Как отметил Макговерн, такой результат является следствием глупости и высокомерия американских властей.В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По его оценкам, США занимают второе место по военной мощи, на третьем — израильская армия.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003215265.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003150355.html

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в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру)