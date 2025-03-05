https://ria.ru/20250305/rossija-2003171189.html

Россия готова помогать с решением иранской ядерной проблемы, заявил Песков

Россия готова помогать с решением иранской ядерной проблемы, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2025

Россия готова помогать с решением иранской ядерной проблемы, заявил Песков

Россия развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:25:00+03:00

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2025-03-05T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "Поскольку Иран - это наш союзник, партнер, страна, с которой мы развиваем комплексные взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения, то Россия готова сделать для этого (решения ядерной проблемы - ред.) все возможное. Соединенным Штатам (Америки - ред.) об этом известно", - сказал Песков журналистам

https://ria.ru/20250304/peskov-2002977581.html

россия

иран

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иран, америка, дмитрий песков, в мире