https://ria.ru/20250305/rossija-2003171189.html
Россия готова помогать с решением иранской ядерной проблемы, заявил Песков
Россия готова помогать с решением иранской ядерной проблемы, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2025
Россия готова помогать с решением иранской ядерной проблемы, заявил Песков
Россия развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:25:00+03:00
2025-03-05T12:25:00+03:00
2025-03-05T12:25:00+03:00
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иран
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "Поскольку Иран - это наш союзник, партнер, страна, с которой мы развиваем комплексные взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения, то Россия готова сделать для этого (решения ядерной проблемы - ред.) все возможное. Соединенным Штатам (Америки - ред.) об этом известно", - сказал Песков журналистам
https://ria.ru/20250304/peskov-2002977581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, америка, дмитрий песков, в мире
Россия, Иран, Америка, Дмитрий Песков, В мире
Россия готова помогать с решением иранской ядерной проблемы, заявил Песков
Песков: Россия готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы Ирана