https://ria.ru/20250305/rospotrebnadzor-2003087178.html

Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах - РИА Новости, 05.03.2025

Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах, следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T01:07:00+03:00

2025-03-05T01:07:00+03:00

2025-03-05T07:49:00+03:00

общество

жилье

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах, следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ", — сказано в ответе Поповой. В ведомстве отметили, что размер штрафных санкций по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта не менялся с 2008 года, что, по мнению главы Роспотребнадзора, не стимулирует к ответственному поведению.Сам Колунов в беседе с агентством назвал отрадным решение Роспотребнадзора поддержать его инициативу."Реализуем эту меру. Но продолжим добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия", — добавил он.Ранее Колунов сообщил РИА Новости, что в Госдуме разрабатывается законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе увеличить штрафы для физических лиц с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — с 10-20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах, соответствующее предложение было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой на отзыв.

https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000691356.html

https://ria.ru/20250226/rospotrebnadzor-2001666519.html

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общество, жилье, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф