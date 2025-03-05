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Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах - РИА Новости, 05.03.2025
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01:07 05.03.2025 (обновлено: 07:49 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/rospotrebnadzor-2003087178.html
Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах
Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах - РИА Новости, 05.03.2025
Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах
Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах, следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:07:00+03:00
2025-03-05T07:49:00+03:00
общество
жилье
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах, следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ", — сказано в ответе Поповой. В ведомстве отметили, что размер штрафных санкций по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта не менялся с 2008 года, что, по мнению главы Роспотребнадзора, не стимулирует к ответственному поведению.Сам Колунов в беседе с агентством назвал отрадным решение Роспотребнадзора поддержать его инициативу."Реализуем эту меру. Но продолжим добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия", — добавил он.Ранее Колунов сообщил РИА Новости, что в Госдуме разрабатывается законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе увеличить штрафы для физических лиц с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — с 10-20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах, соответствующее предложение было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой на отзыв.
https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000691356.html
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общество, жилье, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Жилье, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал идею увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал предложение об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах, следует из ответа ведомства на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ", — сказано в ответе Поповой.
В ведомстве отметили, что размер штрафных санкций по статье КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта не менялся с 2008 года, что, по мнению главы Роспотребнадзора, не стимулирует к ответственному поведению.
Сам Колунов в беседе с агентством назвал отрадным решение Роспотребнадзора поддержать его инициативу.
"Реализуем эту меру. Но продолжим добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия", — добавил он.
Ранее Колунов сообщил РИА Новости, что в Госдуме разрабатывается законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, в том числе увеличить штрафы для физических лиц с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — с 10-20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах, соответствующее предложение было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой на отзыв.
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ОбществоЖильеРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
 
 
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