В Росконгрессе оценили введение тарифов на китайские электромобили
Росконгресс: тарифные войны окажут временную поддержку автоконцернам США и ЕС
© AP Photo / Ng Han GuanДевушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заградительные таможенные тарифы для китайских электромобилей окажут лишь временную поддержку автопроизводителям в США и Европе, но не смогут решить их долгосрочных проблем, говорится в докладе "Росконгресса" "Ставка на гибриды и тарифные войны: перспективы рынка электромобилей в 2025 году", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Тарифные войны, направленные на вытеснение китайских конкурентов с внутреннего рынка США и Европы в 2025 году, помогут этим стагнирующим регионам сохранить индустрию NEV (автомобилей с новым типом энергопотребления, то есть электромобилей и гибридных транспортных средств – ред.), однако не решают проблему в долгосрочной перспективе", - говорится в докладе.
Ключевым барьером для массового внедрения электромобилей и увеличения их доли в производстве, по мнению экспертов, является их высокая стоимость. В докладе приводятся оценки издания Transport and Environment, согласно которым средняя цена электромобиля в Европе выросла с 40 тысяч евро в 2020 году до 45 тысяч евро в 2024 году. Это значительно превышает медианную сумму в 20 тысяч евро, с которой готовы расстаться европейцы, согласно исследованию Еврокомиссии.
"Вклад в себестоимость NEV в 2025 году будут вносить ограничения, которые вводятся на государственном уровне. В США это импортные пошлины на комплектующие и сырье из Мексики и Канады. В Европе — сокращение импорта энергии и сырья из России. Высокий уровень оплаты труда на предприятиях в США и ЕС также бьет по конкурентоспособности", - поясняют авторы.
США в прошлом году анонсировали импортную пошлину в размере 100% на ввоз китайских электромобилей. Также действуют заградительные тарифы для китайских аккумуляторов, критически важных минералов и других материалов. В ЕС рассматривается тариф 50% на импорт китайских машин на новой энергии. Кроме того, в Европе уже действуют пошлины, уровень которых варьируется для каждого китайского бренда.
"Кроме того, Европа и США угрожают тарифами друг другу. Вашингтон предлагает обложить пошлинами любой импорт электромобилей из-за рубежа, в ЕС уже действуют ввозные пошлины на продукцию Tesla, произведенную в КНР, в размере 7,8%, и есть риск дополнительного ужесточения торговой политики в этой сфере", – отмечается в документе.
Однако, несмотря на все сложности, стагнация рынку электромобилей, по мнению экспертов, в ближайшие годы не грозит. "Глобальный объем продаж автомобилей на новой энергии будет расти, и доля таких машин может достигнуть 22% уже в текущем году", – прогнозируют авторы доклада.