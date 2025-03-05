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В Росконгрессе оценили введение тарифов на китайские электромобили - РИА Новости, 05.03.2025
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02:27 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/roskongress-2003090397.html
В Росконгрессе оценили введение тарифов на китайские электромобили
В Росконгрессе оценили введение тарифов на китайские электромобили - РИА Новости, 05.03.2025
В Росконгрессе оценили введение тарифов на китайские электромобили
Заградительные таможенные тарифы для китайских электромобилей окажут лишь временную поддержку автопроизводителям в США и Европе, но не смогут решить их... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T02:27:00+03:00
2025-03-05T02:27:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заградительные таможенные тарифы для китайских электромобилей окажут лишь временную поддержку автопроизводителям в США и Европе, но не смогут решить их долгосрочных проблем, говорится в докладе "Росконгресса" "Ставка на гибриды и тарифные войны: перспективы рынка электромобилей в 2025 году", с которым ознакомилось РИА Новости. "Тарифные войны, направленные на вытеснение китайских конкурентов с внутреннего рынка США и Европы в 2025 году, помогут этим стагнирующим регионам сохранить индустрию NEV (автомобилей с новым типом энергопотребления, то есть электромобилей и гибридных транспортных средств – ред.), однако не решают проблему в долгосрочной перспективе", - говорится в докладе. Ключевым барьером для массового внедрения электромобилей и увеличения их доли в производстве, по мнению экспертов, является их высокая стоимость. В докладе приводятся оценки издания Transport and Environment, согласно которым средняя цена электромобиля в Европе выросла с 40 тысяч евро в 2020 году до 45 тысяч евро в 2024 году. Это значительно превышает медианную сумму в 20 тысяч евро, с которой готовы расстаться европейцы, согласно исследованию Еврокомиссии. "Вклад в себестоимость NEV в 2025 году будут вносить ограничения, которые вводятся на государственном уровне. В США это импортные пошлины на комплектующие и сырье из Мексики и Канады. В Европе — сокращение импорта энергии и сырья из России. Высокий уровень оплаты труда на предприятиях в США и ЕС также бьет по конкурентоспособности", - поясняют авторы. США в прошлом году анонсировали импортную пошлину в размере 100% на ввоз китайских электромобилей. Также действуют заградительные тарифы для китайских аккумуляторов, критически важных минералов и других материалов. В ЕС рассматривается тариф 50% на импорт китайских машин на новой энергии. Кроме того, в Европе уже действуют пошлины, уровень которых варьируется для каждого китайского бренда. "Кроме того, Европа и США угрожают тарифами друг другу. Вашингтон предлагает обложить пошлинами любой импорт электромобилей из-за рубежа, в ЕС уже действуют ввозные пошлины на продукцию Tesla, произведенную в КНР, в размере 7,8%, и есть риск дополнительного ужесточения торговой политики в этой сфере", – отмечается в документе. Однако, несмотря на все сложности, стагнация рынку электромобилей, по мнению экспертов, в ближайшие годы не грозит. "Глобальный объем продаж автомобилей на новой энергии будет расти, и доля таких машин может достигнуть 22% уже в текущем году", – прогнозируют авторы доклада.
https://ria.ru/20250305/kitay-2003087782.html
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экономика, сша, европа, мексика, евросоюз, еврокомиссия, tesla motors
Экономика, США, Европа, Мексика, Евросоюз, Еврокомиссия, Tesla motors
В Росконгрессе оценили введение тарифов на китайские электромобили

Росконгресс: тарифные войны окажут временную поддержку автоконцернам США и ЕС

© AP Photo / Ng Han GuanДевушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заградительные таможенные тарифы для китайских электромобилей окажут лишь временную поддержку автопроизводителям в США и Европе, но не смогут решить их долгосрочных проблем, говорится в докладе "Росконгресса" "Ставка на гибриды и тарифные войны: перспективы рынка электромобилей в 2025 году", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Тарифные войны, направленные на вытеснение китайских конкурентов с внутреннего рынка США и Европы в 2025 году, помогут этим стагнирующим регионам сохранить индустрию NEV (автомобилей с новым типом энергопотребления, то есть электромобилей и гибридных транспортных средств – ред.), однако не решают проблему в долгосрочной перспективе", - говорится в докладе.
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Ключевым барьером для массового внедрения электромобилей и увеличения их доли в производстве, по мнению экспертов, является их высокая стоимость. В докладе приводятся оценки издания Transport and Environment, согласно которым средняя цена электромобиля в Европе выросла с 40 тысяч евро в 2020 году до 45 тысяч евро в 2024 году. Это значительно превышает медианную сумму в 20 тысяч евро, с которой готовы расстаться европейцы, согласно исследованию Еврокомиссии.
"Вклад в себестоимость NEV в 2025 году будут вносить ограничения, которые вводятся на государственном уровне. В США это импортные пошлины на комплектующие и сырье из Мексики и Канады. В Европе — сокращение импорта энергии и сырья из России. Высокий уровень оплаты труда на предприятиях в США и ЕС также бьет по конкурентоспособности", - поясняют авторы.
США в прошлом году анонсировали импортную пошлину в размере 100% на ввоз китайских электромобилей. Также действуют заградительные тарифы для китайских аккумуляторов, критически важных минералов и других материалов. В ЕС рассматривается тариф 50% на импорт китайских машин на новой энергии. Кроме того, в Европе уже действуют пошлины, уровень которых варьируется для каждого китайского бренда.
"Кроме того, Европа и США угрожают тарифами друг другу. Вашингтон предлагает обложить пошлинами любой импорт электромобилей из-за рубежа, в ЕС уже действуют ввозные пошлины на продукцию Tesla, произведенную в КНР, в размере 7,8%, и есть риск дополнительного ужесточения торговой политики в этой сфере", – отмечается в документе.
Однако, несмотря на все сложности, стагнация рынку электромобилей, по мнению экспертов, в ближайшие годы не грозит. "Глобальный объем продаж автомобилей на новой энергии будет расти, и доля таких машин может достигнуть 22% уже в текущем году", – прогнозируют авторы доклада.
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