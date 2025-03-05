https://ria.ru/20250305/rogov-2003092256.html

Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора"

Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора" - РИА Новости, 05.03.2025

Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора"

Офис Владимира Зеленского приступил к разработке "плана раздора", целью которого является попытка вбить клин между США, Россией и Китаем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:02:00+03:00

2025-03-05T03:02:00+03:00

2025-03-05T03:02:00+03:00

пекин

китай

россия

владимир зеленский

владимир рогов

андрей ермак

мотор сич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского приступил к разработке "плана раздора", целью которого является попытка вбить клин между США, Россией и Китаем, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого "плана раздора", целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем", - сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что Зеленский и его команда сегодня похожи на загнанную в угол "стаю нацистских крыс", которые пытается напоследок искусать всех, кто находится рядом. "В офисе Зеленского уже начали искать контактов с Китаем, всячески показывая готовность выполнять желание и волю Пекина", - подчеркнул Рогов. По его словам, отвечает за разработку плана глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "Жалкие попытки режима Зеленского плести интриги выглядят смешно, потому что Пекин всегда занимал взвешенную позицию и не действовал против интересов России. Как в офисе Зеленского собираются завоевать доверие Пекина после того, как китайских инвесторов кинули на несколько миллиардов долларов с заводом "Мотор Сич" - вопрос риторический", - отметил Рогов.

https://ria.ru/20250304/rogov-2002884456.html

https://ria.ru/20250304/rogov-2002867765.html

пекин

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, китай, россия, владимир зеленский, владимир рогов, андрей ермак, мотор сич