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Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора" - РИА Новости, 05.03.2025
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03:02 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/rogov-2003092256.html
Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора"
Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора" - РИА Новости, 05.03.2025
Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора"
Офис Владимира Зеленского приступил к разработке "плана раздора", целью которого является попытка вбить клин между США, Россией и Китаем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:02:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского приступил к разработке "плана раздора", целью которого является попытка вбить клин между США, Россией и Китаем, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого "плана раздора", целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем", - сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что Зеленский и его команда сегодня похожи на загнанную в угол "стаю нацистских крыс", которые пытается напоследок искусать всех, кто находится рядом. "В офисе Зеленского уже начали искать контактов с Китаем, всячески показывая готовность выполнять желание и волю Пекина", - подчеркнул Рогов. По его словам, отвечает за разработку плана глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "Жалкие попытки режима Зеленского плести интриги выглядят смешно, потому что Пекин всегда занимал взвешенную позицию и не действовал против интересов России. Как в офисе Зеленского собираются завоевать доверие Пекина после того, как китайских инвесторов кинули на несколько миллиардов долларов с заводом "Мотор Сич" - вопрос риторический", - отметил Рогов.
https://ria.ru/20250304/rogov-2002884456.html
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пекин, китай, россия, владимир зеленский, владимир рогов, андрей ермак, мотор сич
Пекин, Китай, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Андрей Ермак, Мотор Сич
Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора"

Рогов: офис Зеленского разрабатывает план раздора между США, Россией и Китаем

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского приступил к разработке "плана раздора", целью которого является попытка вбить клин между США, Россией и Китаем, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого "плана раздора", целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем", - сказал Рогов РИА Новости.
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Он добавил, что Зеленский и его команда сегодня похожи на загнанную в угол "стаю нацистских крыс", которые пытается напоследок искусать всех, кто находится рядом.
"В офисе Зеленского уже начали искать контактов с Китаем, всячески показывая готовность выполнять желание и волю Пекина", - подчеркнул Рогов.
По его словам, отвечает за разработку плана глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Жалкие попытки режима Зеленского плести интриги выглядят смешно, потому что Пекин всегда занимал взвешенную позицию и не действовал против интересов России. Как в офисе Зеленского собираются завоевать доверие Пекина после того, как китайских инвесторов кинули на несколько миллиардов долларов с заводом "Мотор Сич" - вопрос риторический", - отметил Рогов.
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ПекинКитайРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговАндрей ЕрмакМотор Сич
 
 
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