Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора"
Рогов: офис Зеленского разрабатывает план раздора между США, Россией и Китаем
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского приступил к разработке "плана раздора", целью которого является попытка вбить клин между США, Россией и Китаем, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Источники из окружения Зеленского сообщают, что в его офисе приступили к разработке так называемого "плана раздора", целью которого является попытка посеять противоречия и вбить клин между Россией, США и Китаем", - сказал Рогов РИА Новости.
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Он добавил, что Зеленский и его команда сегодня похожи на загнанную в угол "стаю нацистских крыс", которые пытается напоследок искусать всех, кто находится рядом.
"В офисе Зеленского уже начали искать контактов с Китаем, всячески показывая готовность выполнять желание и волю Пекина", - подчеркнул Рогов.
По его словам, отвечает за разработку плана глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Жалкие попытки режима Зеленского плести интриги выглядят смешно, потому что Пекин всегда занимал взвешенную позицию и не действовал против интересов России. Как в офисе Зеленского собираются завоевать доверие Пекина после того, как китайских инвесторов кинули на несколько миллиардов долларов с заводом "Мотор Сич" - вопрос риторический", - отметил Рогов.