Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 05.03.2025 (обновлено: 09:46 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/rim-2003093337.html
Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи
Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи - РИА Новости, 05.03.2025
Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи
Мягкий климат, установившийся примерно на 650 лет, способствовал процветанию Римской империи, а резкое похолодание, начавшееся в V веке, могло вызвать нашествие РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:22:00+03:00
2025-03-05T09:46:00+03:00
россия
европа
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003138066_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_4c095ec7069f3827cb09e695745970e9.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мягкий климат, установившийся примерно на 650 лет, способствовал процветанию Римской империи, а резкое похолодание, начавшееся в V веке, могло вызвать нашествие варваров с севера и привести к гибели государства, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Есть понятие Римского климатического оптимума, который датируется с 250 года до нашей эры до примерно 400 года нашей эры. Считается, что мягкий климат в этот период способствовал процветанию империи, а затем наступил период похолодания", - сказал Вильфанд. По его словам, с V века температура в Европе начала понижаться, и ряд ученых считает, что это вызвало перемещение варваров из северных регионов на юг, в более теплый климат, что в свою очередь стало одной из причин гибели Римской империи. Метеоролог отметил, что многие исследователи также связывают гибель Римской империи со вспышками эпидемий.
https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003138066_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_13743fe426ac011c3cd53edda1c9e8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Европа, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи

Вильфанд: похолодание могло стать одной из причин падения Римской империи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКолизей в Риме
Колизей в Риме - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Колизей в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мягкий климат, установившийся примерно на 650 лет, способствовал процветанию Римской империи, а резкое похолодание, начавшееся в V веке, могло вызвать нашествие варваров с севера и привести к гибели государства, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Есть понятие Римского климатического оптимума, который датируется с 250 года до нашей эры до примерно 400 года нашей эры. Считается, что мягкий климат в этот период способствовал процветанию империи, а затем наступил период похолодания", - сказал Вильфанд.
По его словам, с V века температура в Европе начала понижаться, и ряд ученых считает, что это вызвало перемещение варваров из северных регионов на юг, в более теплый климат, что в свою очередь стало одной из причин гибели Римской империи.
Метеоролог отметил, что многие исследователи также связывают гибель Римской империи со вспышками эпидемий.
Морозы - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой
23 февраля, 04:51
 
РоссияЕвропаРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала