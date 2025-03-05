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Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи
Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи - РИА Новости, 05.03.2025
Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи
Мягкий климат, установившийся примерно на 650 лет, способствовал процветанию Римской империи, а резкое похолодание, начавшееся в V веке, могло вызвать нашествие РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:22:00+03:00
2025-03-05T03:22:00+03:00
2025-03-05T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мягкий климат, установившийся примерно на 650 лет, способствовал процветанию Римской империи, а резкое похолодание, начавшееся в V веке, могло вызвать нашествие варваров с севера и привести к гибели государства, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Есть понятие Римского климатического оптимума, который датируется с 250 года до нашей эры до примерно 400 года нашей эры. Считается, что мягкий климат в этот период способствовал процветанию империи, а затем наступил период похолодания", - сказал Вильфанд. По его словам, с V века температура в Европе начала понижаться, и ряд ученых считает, что это вызвало перемещение варваров из северных регионов на юг, в более теплый климат, что в свою очередь стало одной из причин гибели Римской империи. Метеоролог отметил, что многие исследователи также связывают гибель Римской империи со вспышками эпидемий.
https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html
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россия, европа, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Европа, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал похолодание одной из причин падения Римской империи
Вильфанд: похолодание могло стать одной из причин падения Римской империи