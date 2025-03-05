https://ria.ru/20250305/rezidentstvo-2003304243.html

Минфин пояснил порядок определения налогового резидентства клиентов банков

Минфин пояснил порядок определения налогового резидентства клиентов банков - РИА Новости, 05.03.2025

Минфин пояснил порядок определения налогового резидентства клиентов банков

Длительное использование мобильных приложений и онлайн-сервисов российских банков из-за рубежа не должно приводить к автоматической потере налогового... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:30:00+03:00

2025-03-05T22:30:00+03:00

2025-03-05T22:30:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Длительное использование мобильных приложений и онлайн-сервисов российских банков из-за рубежа не должно приводить к автоматической потере налогового резидентства РФ, но это является основанием для финансовой организации уточнить соответствующую информацию о клиенте, говорится в материалах на сайте Минфина России. Минфин совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС доработали проект постановления правительства РФ, которым уточняется порядок актуализации информации о налоговом резидентстве, ранее полученной организацией финансового рынка (ОФР) от своих клиентов. "Данные каналов дистанционного обслуживания организаций финансового рынка (ОФР) не будут являться основанием для автоматического признания/непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, а будут лишь основанием запросить у клиента обновление информации", - объясняет Минфин. Предложенный авторами документ возлагает на ОФР "обязанность запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если выявлено преимущественное использование клиентом каналов дистанционного обслуживания, в том числе мобильного приложения, с территории иностранных государств". Такой запрос финансовая организация должна будет направить клиенту, если более чем половина его обращений к таким сервисам будет фиксироваться из-за рубежа в течение 6 месяцев. "Предложенные изменения позволят ОФР своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов (выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих) и предоставлять в ФНС России более полную и достоверную информацию", - объясняют авторы. По действующим нормам банки и другие финансовые организации не должны полагаться на представленную клиентом информацию о его налоговом резидентстве, если у них есть основания полагать, что она перестала соответствовать действительности. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве. Поводом для запроса могут служить любые события, о которых узнала или должна была узнать ОФР и которые могут приводить к изменению информации в отношении налогового резидентства клиента.

https://ria.ru/20241201/vklady-1986675108.html

https://ria.ru/20250304/fns-2002954750.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)