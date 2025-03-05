https://ria.ru/20250305/rezidentstvo-2003304243.html
Минфин пояснил порядок определения налогового резидентства клиентов банков
Минфин пояснил порядок определения налогового резидентства клиентов банков - РИА Новости, 05.03.2025
Минфин пояснил порядок определения налогового резидентства клиентов банков
Длительное использование мобильных приложений и онлайн-сервисов российских банков из-за рубежа не должно приводить к автоматической потере налогового... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:30:00+03:00
2025-03-05T22:30:00+03:00
2025-03-05T22:30:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Длительное использование мобильных приложений и онлайн-сервисов российских банков из-за рубежа не должно приводить к автоматической потере налогового резидентства РФ, но это является основанием для финансовой организации уточнить соответствующую информацию о клиенте, говорится в материалах на сайте Минфина России. Минфин совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС доработали проект постановления правительства РФ, которым уточняется порядок актуализации информации о налоговом резидентстве, ранее полученной организацией финансового рынка (ОФР) от своих клиентов. "Данные каналов дистанционного обслуживания организаций финансового рынка (ОФР) не будут являться основанием для автоматического признания/непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, а будут лишь основанием запросить у клиента обновление информации", - объясняет Минфин. Предложенный авторами документ возлагает на ОФР "обязанность запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если выявлено преимущественное использование клиентом каналов дистанционного обслуживания, в том числе мобильного приложения, с территории иностранных государств". Такой запрос финансовая организация должна будет направить клиенту, если более чем половина его обращений к таким сервисам будет фиксироваться из-за рубежа в течение 6 месяцев. "Предложенные изменения позволят ОФР своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов (выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих) и предоставлять в ФНС России более полную и достоверную информацию", - объясняют авторы. По действующим нормам банки и другие финансовые организации не должны полагаться на представленную клиентом информацию о его налоговом резидентстве, если у них есть основания полагать, что она перестала соответствовать действительности. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве. Поводом для запроса могут служить любые события, о которых узнала или должна была узнать ОФР и которые могут приводить к изменению информации в отношении налогового резидентства клиента.
https://ria.ru/20241201/vklady-1986675108.html
https://ria.ru/20250304/fns-2002954750.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Минфин пояснил порядок определения налогового резидентства клиентов банков
Минфин: банки не должны определять налоговое резидентство клиентов по геолокации
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Длительное использование мобильных приложений и онлайн-сервисов российских банков из-за рубежа не должно приводить к автоматической потере налогового резидентства РФ, но это является основанием для финансовой организации уточнить соответствующую информацию о клиенте, говорится в материалах на сайте
Минфина России.
Минфин
совместно с Росфинмониторингом
, Банком России и ФНС
доработали проект постановления правительства РФ
, которым уточняется порядок актуализации информации о налоговом резидентстве, ранее полученной организацией финансового рынка (ОФР) от своих клиентов.
"Данные каналов дистанционного обслуживания организаций финансового рынка (ОФР) не будут являться основанием для автоматического признания/непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, а будут лишь основанием запросить у клиента обновление информации", - объясняет Минфин.
Предложенный авторами документ возлагает на ОФР "обязанность запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если выявлено преимущественное использование клиентом каналов дистанционного обслуживания, в том числе мобильного приложения, с территории иностранных государств".
Такой запрос финансовая организация должна будет направить клиенту, если более чем половина его обращений к таким сервисам будет фиксироваться из-за рубежа в течение 6 месяцев.
"Предложенные изменения позволят ОФР своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов (выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих) и предоставлять в ФНС России более полную и достоверную информацию", - объясняют авторы.
По действующим нормам банки и другие финансовые организации не должны полагаться на представленную клиентом информацию о его налоговом резидентстве, если у них есть основания полагать, что она перестала соответствовать действительности. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве.
Поводом для запроса могут служить любые события, о которых узнала или должна была узнать ОФР и которые могут приводить к изменению информации в отношении налогового резидентства клиента.