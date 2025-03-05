https://ria.ru/20250305/rets-2003237509.html

Через сеть павильонов заключены экспортные контракты на 18,7 млрд руб

Через сеть павильонов заключены экспортные контракты на 18,7 млрд руб - РИА Новости, 05.03.2025

Через сеть павильонов заключены экспортные контракты на 18,7 млрд руб

Российские компании, участвующие в программе продвижения через сеть национальных постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом, за... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:07:00+03:00

2025-03-05T16:07:00+03:00

2025-03-05T16:07:00+03:00

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские компании, участвующие в программе продвижения через сеть национальных постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом, за 2024 год заключили экспортные контракты на сумму более 18,7 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).О работе павильонов и комплексном продвижении экспортеров под брендом "Сделано в России" по другим каналам рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов на пленарном заседании "Внешнеэкономический потенциал МСП", которое состоялось 5 марта в рамках Съезда лидеров "ОПОРЫ РОССИИ" в Иркутске.Сеть российских национальных павильонов за рубежом развивают Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Такие площадки открыты в шести странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии. В них представлена продукция от более чем 140 производителей из различных регионов России.Размещение в павильонах позволяет компаниям при поддержке РЭЦ и его партнеров-операторов представить продукцию потенциальным покупателям, наладить деловые контакты, повысить узнаваемость своего бренда среди иностранных потребителей, заключить экспортные контракты и наладить поставки своей продукции на местные рынки."РЭЦ стремится к расширению сети павильонов, открытию новых объектов в странах и регионах, которые представляют интерес для российских производителей. Мы также рассматриваем возможность подключения к программе компаний других отраслей, в том числе поставщиков услуг", — отметил Солодов.Он напомнил, что РЭЦ развивает программу продвижения продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". В числе ее инструментов — продвижение через национальные магазины Made in Russia на популярных зарубежных маркетплейсах. Сейчас работает сеть из 44 таких магазинов на 20 площадках. Больше о павильонах и национальных магазинах можно узнать на цифровой платформе "Мой экспорт".Отдельно вице-президент РЭЦ остановился на страховой поддержке экспортеров. Алексей Солодов подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции и нестабильности международных рынков российские экспортеры сталкиваются с множеством рисков, которые могут негативно повлиять на их финансовую устойчивость и развитие бизнеса. Агентство ЭКСАР, входящее в Группу РЭЦ, предлагает различные страховые продукты российским экспортерам, импортерам, инвесторам, факторинговым компаниям, банкам, лизинговым компаниям, а также иностранным покупателям для минимизации этих рисков.

https://ria.ru/20250305/dokumenty-2003205868.html

https://ria.ru/20250305/rets-2003186325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)