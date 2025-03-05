https://ria.ru/20250305/rets-2003237509.html
Через сеть павильонов заключены экспортные контракты на 18,7 млрд руб
Через сеть павильонов заключены экспортные контракты на 18,7 млрд руб - РИА Новости, 05.03.2025
Через сеть павильонов заключены экспортные контракты на 18,7 млрд руб
Российские компании, участвующие в программе продвижения через сеть национальных постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом, за... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:07:00+03:00
2025-03-05T16:07:00+03:00
2025-03-05T16:07:00+03:00
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003233832_0:90:3086:1826_1920x0_80_0_0_54203b3b7b9c918ade3e41bcaba7a5bb.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские компании, участвующие в программе продвижения через сеть национальных постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом, за 2024 год заключили экспортные контракты на сумму более 18,7 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).О работе павильонов и комплексном продвижении экспортеров под брендом "Сделано в России" по другим каналам рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов на пленарном заседании "Внешнеэкономический потенциал МСП", которое состоялось 5 марта в рамках Съезда лидеров "ОПОРЫ РОССИИ" в Иркутске.Сеть российских национальных павильонов за рубежом развивают Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Такие площадки открыты в шести странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии. В них представлена продукция от более чем 140 производителей из различных регионов России.Размещение в павильонах позволяет компаниям при поддержке РЭЦ и его партнеров-операторов представить продукцию потенциальным покупателям, наладить деловые контакты, повысить узнаваемость своего бренда среди иностранных потребителей, заключить экспортные контракты и наладить поставки своей продукции на местные рынки."РЭЦ стремится к расширению сети павильонов, открытию новых объектов в странах и регионах, которые представляют интерес для российских производителей. Мы также рассматриваем возможность подключения к программе компаний других отраслей, в том числе поставщиков услуг", — отметил Солодов.Он напомнил, что РЭЦ развивает программу продвижения продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". В числе ее инструментов — продвижение через национальные магазины Made in Russia на популярных зарубежных маркетплейсах. Сейчас работает сеть из 44 таких магазинов на 20 площадках. Больше о павильонах и национальных магазинах можно узнать на цифровой платформе "Мой экспорт".Отдельно вице-президент РЭЦ остановился на страховой поддержке экспортеров. Алексей Солодов подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции и нестабильности международных рынков российские экспортеры сталкиваются с множеством рисков, которые могут негативно повлиять на их финансовую устойчивость и развитие бизнеса. Агентство ЭКСАР, входящее в Группу РЭЦ, предлагает различные страховые продукты российским экспортерам, импортерам, инвесторам, факторинговым компаниям, банкам, лизинговым компаниям, а также иностранным покупателям для минимизации этих рисков.
https://ria.ru/20250305/dokumenty-2003205868.html
https://ria.ru/20250305/rets-2003186325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003233832_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_21cbe8080944fbf9eafcce4cecd689e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Через сеть павильонов заключены экспортные контракты на 18,7 млрд руб
Солодов рассказал о работе павильонов под брендом "Сделано в России"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские компании, участвующие в программе продвижения через сеть национальных постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом, за 2024 год заключили экспортные контракты на сумму более 18,7 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
О работе павильонов и комплексном продвижении экспортеров под брендом "Сделано в России" по другим каналам рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов на пленарном заседании "Внешнеэкономический потенциал МСП", которое состоялось 5 марта в рамках Съезда лидеров "ОПОРЫ РОССИИ" в Иркутске.
Сеть российских национальных павильонов за рубежом развивают Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Такие площадки открыты в шести странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии. В них представлена продукция от более чем 140 производителей из различных регионов России.
Размещение в павильонах позволяет компаниям при поддержке РЭЦ и его партнеров-операторов представить продукцию потенциальным покупателям, наладить деловые контакты, повысить узнаваемость своего бренда среди иностранных потребителей, заключить экспортные контракты и наладить поставки своей продукции на местные рынки.
"РЭЦ стремится к расширению сети павильонов, открытию новых объектов в странах и регионах, которые представляют интерес для российских производителей. Мы также рассматриваем возможность подключения к программе компаний других отраслей, в том числе поставщиков услуг", — отметил Солодов.
Он напомнил, что РЭЦ развивает программу продвижения продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". В числе ее инструментов — продвижение через национальные магазины Made in Russia на популярных зарубежных маркетплейсах. Сейчас работает сеть из 44 таких магазинов на 20 площадках. Больше о павильонах и национальных магазинах можно узнать на цифровой платформе "Мой экспорт".
Отдельно вице-президент РЭЦ остановился на страховой поддержке экспортеров. Алексей Солодов подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции и нестабильности международных рынков российские экспортеры сталкиваются с множеством рисков, которые могут негативно повлиять на их финансовую устойчивость и развитие бизнеса. Агентство ЭКСАР, входящее в Группу РЭЦ, предлагает различные страховые продукты российским экспортерам, импортерам, инвесторам, факторинговым компаниям, банкам, лизинговым компаниям, а также иностранным покупателям для минимизации этих рисков.