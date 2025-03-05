https://ria.ru/20250305/rets-2003186325.html
РЭЦ в Азербайджане удостоено премии Azerbaijan Business Award
РЭЦ в Азербайджане удостоено премии Azerbaijan Business Award - РИА Новости, 05.03.2025
РЭЦ в Азербайджане удостоено премии Azerbaijan Business Award
Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Азербайджане удостоено престижной премии Azerbaijan Business Award в номинации "За развитие РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:25:00+03:00
2025-03-05T13:25:00+03:00
2025-03-05T13:25:00+03:00
в мире
азербайджан
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российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Азербайджане удостоено престижной премии Azerbaijan Business Award в номинации "За развитие иностранного национального бренда в Азербайджане" с программой "Сделано в России", награда была вручена руководителю представительства Нури Гулиеву, сообщает центр."Мы рады получить высокую оценку деятельности РЭЦ в Азербайджане, особенно в продвижении продукции под брендом "Made in Russia" на местном рынке. Эта награда служит дополнительной мотивацией для нас продолжать проводить мероприятия под эгидой "Made in Russia" и демонстрировать нашим уважаемым азербайджанским партнерам, что продукция российских компаний является экологически чистой, доступной, надежной и качественной", – отметил Гулиев.В мероприятии приняло участие более 300 гостей, включая представителей государственных учреждений Азербайджана и ведущих компаний, топ-менеджеров, специалистов различных секторов экономики, дипломатический корпус, иностранных гостей и представителей СМИ.На площадке мероприятия были представлены выставочные стенды российских компаний под брендом Made In Russia: фармацевтической компании "Р-Фарм", производителя игристого вина "Абрау-Дюрсо" и косметической компании "Фаберлик".Azerbaijan Business Award - одна из самых престижных премий в сфере бизнеса Азербайджана, учрежденная в 2009 году журналом Business Time. Она отмечает лучшие компании, создающие новый имидж национального бизнеса и продвигающие высокие стандарты деловой этики. Премия присуждается наиболее ярким и динамичным участникам рынка, демонстрирующим высокие темпы роста и инновационный подход.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР, "Росэксимбанк" и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250305/festivale-yarmarka-2003175930.html
https://ria.ru/20250304/rets-2003036141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, россия, российский экспортный центр (рэц)
В мире, Азербайджан, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ в Азербайджане удостоено премии Azerbaijan Business Award
Представительство РЭЦ в Азербайджане удостоено премии Azerbaijan Business Award
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Представительство Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Азербайджане удостоено престижной премии Azerbaijan Business Award в номинации "За развитие иностранного национального бренда в Азербайджане" с программой "Сделано в России", награда была вручена руководителю представительства Нури Гулиеву, сообщает центр.
"Мы рады получить высокую оценку деятельности РЭЦ в Азербайджане, особенно в продвижении продукции под брендом "Made in Russia" на местном рынке. Эта награда служит дополнительной мотивацией для нас продолжать проводить мероприятия под эгидой "Made in Russia" и демонстрировать нашим уважаемым азербайджанским партнерам, что продукция российских компаний является экологически чистой, доступной, надежной и качественной", – отметил Гулиев.
В мероприятии приняло участие более 300 гостей, включая представителей государственных учреждений Азербайджана и ведущих компаний, топ-менеджеров, специалистов различных секторов экономики, дипломатический корпус, иностранных гостей и представителей СМИ.
На площадке мероприятия были представлены выставочные стенды российских компаний под брендом Made In Russia
: фармацевтической компании "Р-Фарм", производителя игристого вина "Абрау-Дюрсо" и косметической компании "Фаберлик".
Azerbaijan Business Award - одна из самых престижных премий в сфере бизнеса Азербайджана, учрежденная в 2009 году журналом Business Time. Она отмечает лучшие компании, создающие новый имидж национального бизнеса и продвигающие высокие стандарты деловой этики. Премия присуждается наиболее ярким и динамичным участникам рынка, демонстрирующим высокие темпы роста и инновационный подход.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР, "Росэксимбанк" и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".