https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003279894.html

СМИ: США не предупредили союзников о прекращении обмена данными с Украиной

СМИ: США не предупредили союзников о прекращении обмена данными с Украиной - РИА Новости, 05.03.2025

СМИ: США не предупредили союзников о прекращении обмена данными с Украиной

США не предупредили своих союзников о прекращении обмена с Киевом разведданными, союзникам теперь будет трудно компенсировать эту приостановку обмена... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:19:00+03:00

2025-03-05T19:19:00+03:00

2025-03-05T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США не предупредили своих союзников о прекращении обмена с Киевом разведданными, союзникам теперь будет трудно компенсировать эту приостановку обмена информацией, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного восточноевропейского чиновника.В среду газета Financial Times сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки."США не отправили уведомление союзникам о прекращении (обмена с Киевом - ред.) разведданными... Союзникам будет трудно компенсировать любую такую ​​остановку информации", - говорится в сообщении.Как заявили агентству неназванные британские чиновники, позиция США по вопросу военного и разведывательного сотрудничества с Украиной ужесточилась после перепалки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. При этом один из чиновников отметил, что ситуация может столь же быстро улучшиться, если Киев и Вашингтон подпишут сделку о редкоземельных металлах.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так".

https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003242192.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

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