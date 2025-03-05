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Директор ЦРУ допустил скорое возобновление передачи Украине разведданных - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 05.03.2025 (обновлено: 17:10 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003248019.html
Директор ЦРУ допустил скорое возобновление передачи Украине разведданных
Директор ЦРУ допустил скорое возобновление передачи Украине разведданных - РИА Новости, 05.03.2025
Директор ЦРУ допустил скорое возобновление передачи Украине разведданных
США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф, его слова приводит телеканал Fox Business. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:04:00+03:00
2025-03-05T17:10:00+03:00
в мире
украина
центральное разведывательное управление (цру)
сша
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф, его слова приводит телеканал Fox Business. "Думаю, в вопросе разведданных и оборонной помощи пауза, которая позволила этому случиться, скоро исчезнет", - сказал он.Директор ЦРУ пояснил, что прекращение оборонной помощи и предоставления разведданными позволило президенту США Дональду Трампу получить ответ на вопрос, привержен ли Владимир Зеленский миру."Вы видели ответ президента Зеленского, который в заявлении сказал, что готов к миру и хочет его достижения под руководством Дональда Трампа", - сказал Рэтклиф.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.Накануне Зеленский попытался извиниться и заявил, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".Трамп рассказал, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам.
https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003242192.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Специальная военная операция на Украине
Директор ЦРУ допустил скорое возобновление передачи Украине разведданных

Директор ЦРУ Рэтклиф допустил скорое возобновление передачи Украине разведданных

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф, его слова приводит телеканал Fox Business.
"Думаю, в вопросе разведданных и оборонной помощи пауза, которая позволила этому случиться, скоро исчезнет", - сказал он.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине
Вчера, 16:31
Директор ЦРУ пояснил, что прекращение оборонной помощи и предоставления разведданными позволило президенту США Дональду Трампу получить ответ на вопрос, привержен ли Владимир Зеленский миру.
"Вы видели ответ президента Зеленского, который в заявлении сказал, что готов к миру и хочет его достижения под руководством Дональда Трампа", - сказал Рэтклиф.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Накануне Зеленский попытался извиниться и заявил, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
Трамп рассказал, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
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