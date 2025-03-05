https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003248019.html

Директор ЦРУ допустил скорое возобновление передачи Украине разведданных

Директор ЦРУ допустил скорое возобновление передачи Украине разведданных - РИА Новости, 05.03.2025

Директор ЦРУ допустил скорое возобновление передачи Украине разведданных

США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф, его слова приводит телеканал Fox Business. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:04:00+03:00

2025-03-05T17:04:00+03:00

2025-03-05T17:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Киеву "скоро", заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф, его слова приводит телеканал Fox Business. "Думаю, в вопросе разведданных и оборонной помощи пауза, которая позволила этому случиться, скоро исчезнет", - сказал он.Директор ЦРУ пояснил, что прекращение оборонной помощи и предоставления разведданными позволило президенту США Дональду Трампу получить ответ на вопрос, привержен ли Владимир Зеленский миру."Вы видели ответ президента Зеленского, который в заявлении сказал, что готов к миру и хочет его достижения под руководством Дональда Трампа", - сказал Рэтклиф.Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.Накануне Зеленский попытался извиниться и заявил, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".Трамп рассказал, что получил письмо от Зеленского о готовности к переговорам.

https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003242192.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

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в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), сша