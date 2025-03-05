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Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003242192.html
Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине
Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине
Решение США приостановить передачу Киеву разведданных - это сильный удар для Украины, эффективность армии которой зависит от передаваемой информации, цель... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:31:00+03:00
2025-03-05T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение США приостановить передачу Киеву разведданных - это сильный удар для Украины, эффективность армии которой зависит от передаваемой информации, цель такого шага - принуждение Киева к переговорам, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее газета Financial Times сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Как заявила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич, Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву. "Это, конечно, для Украины значимый удар. По медийной насыщенности, может быть, на втором или третьем месте находится, потому что все в основном военную технику (простановку ее поставок - ред.) обсуждают, но это крайне важный момент", - сказал Блохин. Основная цель перерыва в предоставлении разведданных со стороны Вашингтона - заставить Украину сесть за стол переговоров, полагает собеседник агентства. "Потому что, конечно, эффективность ВСУ зависит от того, что американцы предоставляют и их союзники", - объяснил эксперт. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20250305/reygan-2003220149.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине

Политолог Блохин назвал прекращение передачи разведданных США ударом для Украины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение США приостановить передачу Киеву разведданных - это сильный удар для Украины, эффективность армии которой зависит от передаваемой информации, цель такого шага - принуждение Киева к переговорам, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Как заявила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич, Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву.
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"Это, конечно, для Украины значимый удар. По медийной насыщенности, может быть, на втором или третьем месте находится, потому что все в основном военную технику (простановку ее поставок - ред.) обсуждают, но это крайне важный момент", - сказал Блохин.
Основная цель перерыва в предоставлении разведданных со стороны Вашингтона - заставить Украину сесть за стол переговоров, полагает собеседник агентства.
"Потому что, конечно, эффективность ВСУ зависит от того, что американцы предоставляют и их союзники", - объяснил эксперт.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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