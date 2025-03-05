https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003242192.html

Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине

Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине - РИА Новости, 05.03.2025

Эксперт прокомментировал решение США по передаче разведданных Украине

Решение США приостановить передачу Киеву разведданных - это сильный удар для Украины, эффективность армии которой зависит от передаваемой информации, цель... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:31:00+03:00

2025-03-05T16:31:00+03:00

2025-03-05T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение США приостановить передачу Киеву разведданных - это сильный удар для Украины, эффективность армии которой зависит от передаваемой информации, цель такого шага - принуждение Киева к переговорам, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее газета Financial Times сообщила, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Как заявила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич, Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву. "Это, конечно, для Украины значимый удар. По медийной насыщенности, может быть, на втором или третьем месте находится, потому что все в основном военную технику (простановку ее поставок - ред.) обсуждают, но это крайне важный момент", - сказал Блохин. Основная цель перерыва в предоставлении разведданных со стороны Вашингтона - заставить Украину сесть за стол переговоров, полагает собеседник агентства. "Потому что, конечно, эффективность ВСУ зависит от того, что американцы предоставляют и их союзники", - объяснил эксперт. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20250305/reygan-2003220149.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины