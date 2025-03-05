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СМИ: генпрокурор Флориды инициировал расследование против братьев Тейт - РИА Новости, 05.03.2025
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02:31 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/rassledovanie-2003090563.html
СМИ: генпрокурор Флориды инициировал расследование против братьев Тейт
СМИ: генпрокурор Флориды инициировал расследование против братьев Тейт - РИА Новости, 05.03.2025
СМИ: генпрокурор Флориды инициировал расследование против братьев Тейт
Генпрокурор американского штата Флорида инициировал уголовное расследование против братьев Эндрю и Тристана Тейт, обвиняемых в торговле людьми в Румынии,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T02:31:00+03:00
2025-03-05T02:31:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генпрокурор американского штата Флорида инициировал уголовное расследование против братьев Эндрю и Тристана Тейт, обвиняемых в торговле людьми в Румынии, сообщает портал Axios. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя братьев сообщило, что они прибыли в американский штат Флорида после того, как Румыния сняла запрет на их выезд. В середине февраля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация Трампа требует от властей Румынии снять ограничения на выезд. "Генеральный прокурор Флориды Джемс Утмайер заявил во вторник, что его ведомство инициировало уголовное расследование против Эндрю и Тристана Тейт", - пишет портал. Генпрокурор штата пообещал использовать все имеющиеся юридические инструменты для приведения братьев Тейт к ответственности. Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда Эндрю Тейт также был отправлен под судебный контроль. В четверг был снят запрет на их выезд, они смогли покинуть страну на частном самолете и отправиться в США. По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002072430.html
https://ria.ru/20250301/ssha-2002405615.html
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4.7
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в мире, румыния, флорида, сша
В мире, Румыния, Флорида, США
СМИ: генпрокурор Флориды инициировал расследование против братьев Тейт

Axios: генпрокурор Флориды инициировал расследование против братьев Тейт

© AP Photo / Andreea AlexandruБратья Эндрю и Тристан Тейт
Братья Эндрю и Тристан Тейт - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Братья Эндрю и Тристан Тейт . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генпрокурор американского штата Флорида инициировал уголовное расследование против братьев Эндрю и Тристана Тейт, обвиняемых в торговле людьми в Румынии, сообщает портал Axios.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя братьев сообщило, что они прибыли в американский штат Флорида после того, как Румыния сняла запрет на их выезд. В середине февраля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация Трампа требует от властей Румынии снять ограничения на выезд.
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"Генеральный прокурор Флориды Джемс Утмайер заявил во вторник, что его ведомство инициировало уголовное расследование против Эндрю и Тристана Тейт", - пишет портал.
Генпрокурор штата пообещал использовать все имеющиеся юридические инструменты для приведения братьев Тейт к ответственности.
Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда Эндрю Тейт также был отправлен под судебный контроль. В четверг был снят запрет на их выезд, они смогли покинуть страну на частном самолете и отправиться в США.
По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.
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