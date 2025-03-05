СМИ: генпрокурор Флориды инициировал расследование против братьев Тейт
Axios: генпрокурор Флориды инициировал расследование против братьев Тейт
© AP Photo / Andreea AlexandruБратья Эндрю и Тристан Тейт
© AP Photo / Andreea Alexandru
Братья Эндрю и Тристан Тейт . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генпрокурор американского штата Флорида инициировал уголовное расследование против братьев Эндрю и Тристана Тейт, обвиняемых в торговле людьми в Румынии, сообщает портал Axios.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя братьев сообщило, что они прибыли в американский штат Флорида после того, как Румыния сняла запрет на их выезд. В середине февраля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация Трампа требует от властей Румынии снять ограничения на выезд.
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"Генеральный прокурор Флориды Джемс Утмайер заявил во вторник, что его ведомство инициировало уголовное расследование против Эндрю и Тристана Тейт", - пишет портал.
Генпрокурор штата пообещал использовать все имеющиеся юридические инструменты для приведения братьев Тейт к ответственности.
Братьям Эндрю и Тристану Тейт в декабре 2023 года были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, они находились под арестом, затем были переведены под домашний арест, а позже и под судебный контроль (аналог подписки о невыезде) без права покидать Румынию. У них прошли обыски 21 и 22 августа в рамках нового дела, в результате оба брата были задержаны на 24 часа. После Эндрю Тейт был помещен под домашний арест, его брата Тристана отправили под судебный контроль. В январе 2025 года по решению суда Эндрю Тейт также был отправлен под судебный контроль. В четверг был снят запрет на их выезд, они смогли покинуть страну на частном самолете и отправиться в США.
По данным следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов. Девушек вынуждали участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу этих материалов Тейты получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). Также было установлено, что в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.
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