https://ria.ru/20250305/rakety-2003284063.html

CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot

CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot - РИА Новости, 06.03.2025

CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot

Запасы ракет для ЗРК Patriot на Украине могут закончиться через несколько недель после приостановки США помощи Киеву, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-05T19:43:00+03:00

2025-03-05T19:43:00+03:00

2025-03-06T01:28:00+03:00

в мире

украина

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

дональд трамп

дональд туск

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Запасы ракет для ЗРК Patriot на Украине могут закончиться через несколько недель после приостановки США помощи Киеву, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника."Запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель", — говорится в материале.Утверждается, что истощение запасов этих ракет, возможно, станет для Киева главной проблемой, потому что системы нечем заменить.Как отмечает телеканал, сейчас непонятно, сколько запасов осталось у ВСУ. Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, дональд трамп, дональд туск, владимир путин, киев