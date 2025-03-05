CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot
CNN: ракеты для Patriot на Украине могут закончиться через несколько недель
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Запасы ракет для ЗРК Patriot на Украине могут закончиться через несколько недель после приостановки США помощи Киеву, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
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"Запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель", — говорится в материале.
Утверждается, что истощение запасов этих ракет, возможно, станет для Киева главной проблемой, потому что системы нечем заменить.
Как отмечает телеканал, сейчас непонятно, сколько запасов осталось у ВСУ.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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