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CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot - РИА Новости, 06.03.2025
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19:43 05.03.2025 (обновлено: 01:28 06.03.2025)
https://ria.ru/20250305/rakety-2003284063.html
CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot
CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot - РИА Новости, 06.03.2025
CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot
Запасы ракет для ЗРК Patriot на Украине могут закончиться через несколько недель после приостановки США помощи Киеву, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-05T19:43:00+03:00
2025-03-06T01:28:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
дональд трамп
дональд туск
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Запасы ракет для ЗРК Patriot на Украине могут закончиться через несколько недель после приостановки США помощи Киеву, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника.&quot;Запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель&quot;, — говорится в материале.Утверждается, что истощение запасов этих ракет, возможно, станет для Киева главной проблемой, потому что системы нечем заменить.Как отмечает телеканал, сейчас непонятно, сколько запасов осталось у ВСУ. Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, дональд трамп, дональд туск, владимир путин, киев
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Дональд Туск, Владимир Путин, Киев
CNN: на Украине могут скоро закончиться запасы ракет для Patriot

CNN: ракеты для Patriot на Украине могут закончиться через несколько недель

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Запасы ракет для ЗРК Patriot на Украине могут закончиться через несколько недель после приостановки США помощи Киеву, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
«

"Запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель", — говорится в материале.

Утверждается, что истощение запасов этих ракет, возможно, станет для Киева главной проблемой, потому что системы нечем заменить.
Как отмечает телеканал, сейчас непонятно, сколько запасов осталось у ВСУ.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныДональд ТрампДональд ТускВладимир ПутинКиев
 
 
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