https://ria.ru/20250305/rak-2003224175.html

В Минздраве рассказали об успехах в ранней диагностике рака

В Минздраве рассказали об успехах в ранней диагностике рака - РИА Новости, 05.03.2025

В Минздраве рассказали об успехах в ранней диагностике рака

Злокачественные новообразования в России в 61% случаев стали выявлять на ранних стадиях, заявила директор департамента организации медицинской помощи и... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:13:00+03:00

2025-03-05T15:13:00+03:00

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общество

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россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Злокачественные новообразования в России в 61% случаев стали выявлять на ранних стадиях, заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина. "На ранних стадиях мы получили с вами очень хороший, существенный результат. Мы стали ранние стадии выявлять в 61% случаев у наших злокачественных новообразований", - сказала Каракулина в рамках выступления на форуме "Здоровое общество". Также, по ее словам, в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" было построено 17 онкодиспансеров, открыто 569 центров амбулаторной онкологической помощи. Кроме этого, в региональных федеральных медицинских организациях было введено в эксплуатацию почти 16,5 тысячи медицинских изделий.

https://ria.ru/20250201/murashko-1996817402.html

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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)