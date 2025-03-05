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В Минздраве рассказали об успехах в ранней диагностике рака - РИА Новости, 05.03.2025
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15:13 05.03.2025 (обновлено: 15:15 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/rak-2003224175.html
В Минздраве рассказали об успехах в ранней диагностике рака
В Минздраве рассказали об успехах в ранней диагностике рака - РИА Новости, 05.03.2025
В Минздраве рассказали об успехах в ранней диагностике рака
Злокачественные новообразования в России в 61% случаев стали выявлять на ранних стадиях, заявила директор департамента организации медицинской помощи и... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:13:00+03:00
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общество
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россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Злокачественные новообразования в России в 61% случаев стали выявлять на ранних стадиях, заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина. "На ранних стадиях мы получили с вами очень хороший, существенный результат. Мы стали ранние стадии выявлять в 61% случаев у наших злокачественных новообразований", - сказала Каракулина в рамках выступления на форуме "Здоровое общество". Также, по ее словам, в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" было построено 17 онкодиспансеров, открыто 569 центров амбулаторной онкологической помощи. Кроме этого, в региональных федеральных медицинских организациях было введено в эксплуатацию почти 16,5 тысячи медицинских изделий.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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В Минздраве рассказали об успехах в ранней диагностике рака

Минздрав: рак в 61% случаев стали выявлять на ранних стадиях

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПробирки с биоматериалом
Пробирки с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Злокачественные новообразования в России в 61% случаев стали выявлять на ранних стадиях, заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.
"На ранних стадиях мы получили с вами очень хороший, существенный результат. Мы стали ранние стадии выявлять в 61% случаев у наших злокачественных новообразований", - сказала Каракулина в рамках выступления на форуме "Здоровое общество".
Также, по ее словам, в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" было построено 17 онкодиспансеров, открыто 569 центров амбулаторной онкологической помощи. Кроме этого, в региональных федеральных медицинских организациях было введено в эксплуатацию почти 16,5 тысячи медицинских изделий.
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