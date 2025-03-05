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"Скоро закончится": в Раде выступили с обращением к украинцам - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/rada-2003261631.html
"Скоро закончится": в Раде выступили с обращением к украинцам
"Скоро закончится": в Раде выступили с обращением к украинцам - РИА Новости, 05.03.2025
"Скоро закончится": в Раде выступили с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к украинцам с призывом не попадаться ТЦК. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:00:00+03:00
2025-03-05T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
верховная рада украины
сша
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к украинцам с призывом не попадаться ТЦК."Старайтесь беречь себя. Старайтесь не попадаться ТЦК. Все скоро закончится. Останьтесь живы", — написал он.По словам депутата, конфликт уже фактически закончен, а киевский режим мучается в агонии и последних конвульсиях.Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, Вашингтон не стал отменять это решение. США также перестали делиться с Киевом разведданными, сообщили в ЦРУ.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003215265.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, сша, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Скоро закончится": в Раде выступили с обращением к украинцам

Депутат Дубинский призвал украинцев не попадаться ТЦК до окончания конфликта

© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к украинцам с призывом не попадаться ТЦК.
"Старайтесь беречь себя. Старайтесь не попадаться ТЦК. Все скоро закончится. Останьтесь живы", — написал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В США выступили с неожиданным заявлением о ДНР и ЛНР
Вчера, 14:52
По словам депутата, конфликт уже фактически закончен, а киевский режим мучается в агонии и последних конвульсиях.
Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, Вашингтон не стал отменять это решение. США также перестали делиться с Киевом разведданными, сообщили в ЦРУ.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования.
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Вчера, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныСШАРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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