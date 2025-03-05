https://ria.ru/20250305/rada-2003261631.html

"Скоро закончится": в Раде выступили с обращением к украинцам

"Скоро закончится": в Раде выступили с обращением к украинцам - РИА Новости, 05.03.2025

"Скоро закончится": в Раде выступили с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к украинцам с призывом не попадаться ТЦК. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:00:00+03:00

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2025-03-05T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, обратился в Telegram к украинцам с призывом не попадаться ТЦК."Старайтесь беречь себя. Старайтесь не попадаться ТЦК. Все скоро закончится. Останьтесь живы", — написал он.По словам депутата, конфликт уже фактически закончен, а киевский режим мучается в агонии и последних конвульсиях.Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Несмотря на примирительное заявление Владимира Зеленского, Вашингтон не стал отменять это решение. США также перестали делиться с Киевом разведданными, сообщили в ЦРУ.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приостановка поставок американских вооружений Украине даст надежду, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003215265.html

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