В Раде предложили ставить подростков на воинский учет с 14 лет
Саврасов: в Раде готовят проект о постановке на воинский учет с 14 лет
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутаты Рады готовят проект закона, предусматривающий постановку подростков на воинский учет с 14 лет, сообщил украинский парламентарий Максим Саврасов.
По словам Саврасова, украинским властям предстоит решится на "непопулярный шаг" о кардинальном изменении системы постановки на военный учет с привлечением учебных заведений. По его мнению, только эта мера сумеет решить проблему военных резервов и недостаточного обучения, с которой столкнулись ВСУ.
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"Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских ребятах для того, чтобы на военный учет они могли стать уже с 14 лет. Для этого мы хотим предложить коллегам внести изменения в действующее законодательство, чтобы привлечь к этому процессу учебные заведения, средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи. Также мы планируем вернуть форму № 026/о ("Медицинская карта ребенка"), чтобы все данные о состоянии здоровья юношей хранились в учебном заведении", - приводит слова Саврасова украинский портал "Антикор".
По его данным, законопроект еще в разработке, документ готов более чем на 70%. Кроме того, депутаты предлагают внести изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. В частности речь идет о предоставлении прав военкоматам организовывать специальные департаменты в своей структуре по работе с классными руководителями, которые смогут работать с военными комиссариатами в обход всех других этапов. Саврасов добавил, что юношей с недостаточной физической подготовкой планируют обучать на механиков-водителей, а девушек - привлекать к работе в аналитических центрах, а также на специальности поваров и медиков.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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