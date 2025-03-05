https://ria.ru/20250305/rabota-2003219279.html
Работа МВД и военных должна быть подчинена победе, заявил Путин
Работа МВД и военных должна быть подчинена победе, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025
Работа МВД и военных должна быть подчинена победе, заявил Путин
Работа МВД и военных на фронте должна быть подчинена достижению одной цели - победе и обеспечению будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:03:00+03:00
2025-03-05T15:03:00+03:00
2025-03-05T15:03:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Работа МВД и военных на фронте должна быть подчинена достижению одной цели - победе и обеспечению будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все, что мы делаем и на линии фронта, и здесь, должно быть подчинено одной единой логике и одной цели - победе, должно быть подчинено достижению поставленных перед нами задач, обеспечению безопасности государства и будущего России", - сказал он на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ.
https://ria.ru/20250305/putin-2003207802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Работа МВД и военных должна быть подчинена победе, заявил Путин
Путин: работа МВД и военных должна быть подчинена победе и будущему России