https://ria.ru/20250305/rabota-2003219279.html

Работа МВД и военных должна быть подчинена победе, заявил Путин

Работа МВД и военных должна быть подчинена победе, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025

Работа МВД и военных должна быть подчинена победе, заявил Путин

Работа МВД и военных на фронте должна быть подчинена достижению одной цели - победе и обеспечению будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:03:00+03:00

2025-03-05T15:03:00+03:00

2025-03-05T15:03:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Работа МВД и военных на фронте должна быть подчинена достижению одной цели - победе и обеспечению будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все, что мы делаем и на линии фронта, и здесь, должно быть подчинено одной единой логике и одной цели - победе, должно быть подчинено достижению поставленных перед нами задач, обеспечению безопасности государства и будущего России", - сказал он на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ.

https://ria.ru/20250305/putin-2003207802.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность