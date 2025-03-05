https://ria.ru/20250305/putin-2003300302.html

Путин в 2023 году отложил удар по энергообъектам на Украине, передает RT

Путин в 2023 году отложил удар по энергообъектам на Украине, передает RT - РИА Новости, 05.03.2025

Путин в 2023 году отложил удар по энергообъектам на Украине, передает RT

Президент России Владимир Путин решил не наносить зимой 2023 года массовый удар по украинским энергообъектам, связанным с военной промышленностью страны,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T21:44:00+03:00

2025-03-05T21:44:00+03:00

2025-03-05T21:44:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил не наносить зимой 2023 года массовый удар по украинским энергообъектам, связанным с военной промышленностью страны, поскольку Москва получала различные предложения об отказе от ударов по энергообъектам, а также ввиду последствий такого массового удара для мирного населения, сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах. "Рассматривался план нанесения массового удара российским высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры, связанной с украинским ВПК, зимой 2023 года. Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года (поскольку эти удары, несомненно, повлекли бы за собой веерные отключения, что привело бы к страданиям среди мирного населения)", - говорится в публикации в Telegram-канале "Специально для RT". При этом отмечается, что сам Киев отказался обсуждать эту тему и стал наносить удары по мирной энергетической инфраструктуре России беспилотниками. Результативность этих ударов несопоставимо ниже, чем у российской стороны, отмечает источник. По его информации, около 70% энергоинфраструктуры Украины, обслуживающей военно-промышленный комплекс страны и операции ВСУ, выведено из строя.

https://ria.ru/20250305/putin-2003298758.html

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