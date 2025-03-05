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Путин в 2023 году отложил удар по энергообъектам на Украине, передает RT - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/putin-2003300302.html
Путин в 2023 году отложил удар по энергообъектам на Украине, передает RT
Путин в 2023 году отложил удар по энергообъектам на Украине, передает RT - РИА Новости, 05.03.2025
Путин в 2023 году отложил удар по энергообъектам на Украине, передает RT
Президент России Владимир Путин решил не наносить зимой 2023 года массовый удар по украинским энергообъектам, связанным с военной промышленностью страны,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:44:00+03:00
2025-03-05T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил не наносить зимой 2023 года массовый удар по украинским энергообъектам, связанным с военной промышленностью страны, поскольку Москва получала различные предложения об отказе от ударов по энергообъектам, а также ввиду последствий такого массового удара для мирного населения, сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах. "Рассматривался план нанесения массового удара российским высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры, связанной с украинским ВПК, зимой 2023 года. Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года (поскольку эти удары, несомненно, повлекли бы за собой веерные отключения, что привело бы к страданиям среди мирного населения)", - говорится в публикации в Telegram-канале "Специально для RT". При этом отмечается, что сам Киев отказался обсуждать эту тему и стал наносить удары по мирной энергетической инфраструктуре России беспилотниками. Результативность этих ударов несопоставимо ниже, чем у российской стороны, отмечает источник. По его информации, около 70% энергоинфраструктуры Украины, обслуживающей военно-промышленный комплекс страны и операции ВСУ, выведено из строя.
https://ria.ru/20250305/putin-2003298758.html
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россия, москва, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Путин в 2023 году отложил удар по энергообъектам на Украине, передает RT

RT: Путин зимой 2023 года отложил массовый удар по энергообъектам на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил не наносить зимой 2023 года массовый удар по украинским энергообъектам, связанным с военной промышленностью страны, поскольку Москва получала различные предложения об отказе от ударов по энергообъектам, а также ввиду последствий такого массового удара для мирного населения, сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.
"Рассматривался план нанесения массового удара российским высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры, связанной с украинским ВПК, зимой 2023 года. Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года (поскольку эти удары, несомненно, повлекли бы за собой веерные отключения, что привело бы к страданиям среди мирного населения)", - говорится в публикации в Telegram-канале "Специально для RT".
При этом отмечается, что сам Киев отказался обсуждать эту тему и стал наносить удары по мирной энергетической инфраструктуре России беспилотниками. Результативность этих ударов несопоставимо ниже, чем у российской стороны, отмечает источник. По его информации, около 70% энергоинфраструктуры Украины, обслуживающей военно-промышленный комплекс страны и операции ВСУ, выведено из строя.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
На Западе сделали необычное заявление о Путине
Вчера, 21:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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