https://ria.ru/20250305/putin-2003298758.html

На Западе сделали необычное заявление о Путине

На Западе сделали необычное заявление о Путине - РИА Новости, 05.03.2025

На Западе сделали необычное заявление о Путине

Западные элиты внушают населению, что президент России Владимир Путин нестабилен и опасен, чтобы люди не понимали, от кого исходит реальная угроза, заявил... РИА Новости, 05.03.2025

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Западные элиты внушают населению, что президент России Владимир Путин нестабилен и опасен, чтобы люди не понимали, от кого исходит реальная угроза, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Они боятся, что вы действительно услышите его речь и поймете, что это не Путин нестабилен и опасен, а их марионетка в Киеве", — написал он.В среду президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу ни разу не употребил слово "вторжение" или "вторгаться" применительно к действиям России на Украине, о чем свидетельствует анализ выступления, проведенный РИА Новости.При этом его предшественник Джо Байден в своей речи в 2024 году использовал свою традиционную антироссийскую риторику, обвинив Россию во "вторжении" на Украину.Американский лидер на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250305/rossiya-2003239521.html

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003289229.html

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в мире, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина