https://ria.ru/20250305/putin-2003286798.html
Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии
Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025
Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии
Россию и Абхазию связывают особые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:50:00+03:00
2025-03-05T19:50:00+03:00
2025-03-05T20:02:00+03:00
россия
абхазия
владимир путин
бадра гунба
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003288469_0:224:3222:2036_1920x0_80_0_0_d50ffe01f46382f013f74bf237baeccb.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россию и Абхазию связывают особые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду провел в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. "Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений между Россией и Абхазией", - сказал Путин на встрече, обращаясь к Гунбе. Российский президент добавил, что избранный глава Абхазии также знает и о проблемах, решения которых ждут граждане. "Будем работать", - резюмировал Путин.
https://ria.ru/20250305/putin-2003281947.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003281365.html
россия
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003288469_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_380a478a8f14b92c24ecf72dcecd9ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, владимир путин, бадра гунба, в мире
Россия, Абхазия, Владимир Путин, Бадра Гунба, В мире
Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии
Путин: Россию и Абхазию связывают особые отношения