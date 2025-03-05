https://ria.ru/20250305/putin-2003286798.html

Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии

Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025

Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии

Россию и Абхазию связывают особые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:50:00+03:00

2025-03-05T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россию и Абхазию связывают особые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду провел в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. "Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений между Россией и Абхазией", - сказал Путин на встрече, обращаясь к Гунбе. Российский президент добавил, что избранный глава Абхазии также знает и о проблемах, решения которых ждут граждане. "Будем работать", - резюмировал Путин.

https://ria.ru/20250305/putin-2003281947.html

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россия, абхазия, владимир путин, бадра гунба, в мире