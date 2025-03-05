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Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025
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19:50 05.03.2025 (обновлено: 20:02 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003286798.html
Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии
Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025
Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии
Россию и Абхазию связывают особые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:50:00+03:00
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россия
абхазия
владимир путин
бадра гунба
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россию и Абхазию связывают особые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду провел в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. "Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений между Россией и Абхазией", - сказал Путин на встрече, обращаясь к Гунбе. Российский президент добавил, что избранный глава Абхазии также знает и о проблемах, решения которых ждут граждане. "Будем работать", - резюмировал Путин.
https://ria.ru/20250305/putin-2003281947.html
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россия, абхазия, владимир путин, бадра гунба, в мире
Россия, Абхазия, Владимир Путин, Бадра Гунба, В мире
Путин заявил об особом характере отношений России и Абхазии

Путин: Россию и Абхазию связывают особые отношения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россию и Абхазию связывают особые отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду провел в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой.
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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"Вы знаете, безусловно, и об особом характере отношений между Россией и Абхазией", - сказал Путин на встрече, обращаясь к Гунбе.
Российский президент добавил, что избранный глава Абхазии также знает и о проблемах, решения которых ждут граждане.
"Будем работать", - резюмировал Путин.
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