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Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России - РИА Новости, 05.03.2025
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19:27 05.03.2025 (обновлено: 19:51 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003281702.html
Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России
Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России - РИА Новости, 05.03.2025
Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России
Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической, отметил избранный президент Абхазии Бадра РИА Новости, 05.03.2025
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абхазия
россия
бадра гунба
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической, отметил избранный президент Абхазии Бадра Гунба."Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250305/putin-2003286798.html
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абхазия, россия, бадра гунба, владимир путин, в мире
Абхазия, Россия, Бадра Гунба, Владимир Путин, В мире
Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России

Гунба: Россия всегда была последовательна в поддержке Абхазии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической, отметил избранный президент Абхазии Бадра Гунба.
"Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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АбхазияРоссияБадра ГунбаВладимир ПутинВ мире
 
 
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