https://ria.ru/20250305/putin-2003281702.html

Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России

Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России - РИА Новости, 05.03.2025

Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России

Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической, отметил избранный президент Абхазии Бадра РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:27:00+03:00

2025-03-05T19:27:00+03:00

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абхазия

россия

бадра гунба

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в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической, отметил избранный президент Абхазии Бадра Гунба."Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250305/putin-2003286798.html

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абхазия, россия, бадра гунба, владимир путин, в мире