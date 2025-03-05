https://ria.ru/20250305/putin-2003281702.html
Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России
Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России - РИА Новости, 05.03.2025
Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России
Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической, отметил избранный президент Абхазии Бадра РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:27:00+03:00
2025-03-05T19:27:00+03:00
2025-03-05T19:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия всегда была последовательна в своей поддержке Абхазии - как военно-политической, так и социально-экономической, отметил избранный президент Абхазии Бадра Гунба."Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250305/putin-2003286798.html
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абхазия, россия, бадра гунба, владимир путин, в мире
Абхазия, Россия, Бадра Гунба, Владимир Путин, В мире
Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России
Гунба: Россия всегда была последовательна в поддержке Абхазии