https://ria.ru/20250305/putin-2003281365.html

Путин прокомментировал избирательную кампанию в Абхазии

Путин прокомментировал избирательную кампанию в Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025

Путин прокомментировал избирательную кампанию в Абхазии

Избирательная кампания в Абхазии шла бурно, но главное, что народ пришел на выборы и выразил свое мнение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:25:00+03:00

2025-03-05T19:25:00+03:00

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абхазия

в мире

россия

владимир путин

бадра гунба

адгур ардзинба

президентские выборы в абхазии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Избирательная кампания в Абхазии шла бурно, но главное, что народ пришел на выборы и выразил свое мнение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой.Их беседа состоялась в Кремле в среду."Знаю, что избирательная кампания шла так достаточно бурно, с эмоциями. Но главное, что народ пришел - люди высказали свои пожелания, предпочтения", - заявил Путин.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.

https://ria.ru/20250305/putin-2003281947.html

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абхазия, в мире, россия, владимир путин, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии