https://ria.ru/20250305/putin-2003281134.html

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Владимир Путин на встрече с Бадрой Гунбой поздравил его с победой на выборах президента Абхазии. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:23:00+03:00

2025-03-05T19:23:00+03:00

2025-03-05T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Бадрой Гунбой поздравил его с победой на выборах президента Абхазии."Рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах: 54,7 процента вы набрали при явке 70 процентов — это хороший результат. Я вас поздравляю", — сказал он.По словам российского президента, избирательная кампания в Абхазии шла бурно, но главное, что народ пришел на выборы и выразил свое мнение. Путин отметил, что для Гунбы в новой должности нет новизны, указав на его работу вице-президентом республики.При этом глава государства подчеркнул, что Москву и Сухум связывают особые отношения. Он пообещал, что Россия поможет Абхазии решить проблему дефицита электроэнергии, обеспечив ее гуманитарные поставки. Кроме того, Путин добавил, что распорядится доработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии.Избранный президент, в свою очередь, отметил, что при поддержке Москвы Абхазия имеет возможность развиваться и выстраивать экономические отношения. Россия всегда была последовательна в поддержке республики, подчеркнул он. "Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", — отметил Гунба.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.

https://ria.ru/20250305/abkhazii-2003233133.html

https://ria.ru/20250302/gunba-2002577143.html

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LIVE: Путин на встрече с президентом Абхазии Гунбой LIVE: Путин на встрече с президентом Абхазии Гунбой 2025-03-05T19:23 true PT9M46S

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