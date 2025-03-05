Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии
Путин на встрече с Гунбой поздравил его с победой на выборах президента Абхазии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Бадрой Гунбой поздравил его с победой на выборах президента Абхазии.
"Рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах: 54,7 процента вы набрали при явке 70 процентов — это хороший результат. Я вас поздравляю", — сказал он.
Межгосударственные отношения России и Абхазии
Вчера, 15:42
По словам российского президента, избирательная кампания в Абхазии шла бурно, но главное, что народ пришел на выборы и выразил свое мнение. Путин отметил, что для Гунбы в новой должности нет новизны, указав на его работу вице-президентом республики.
При этом глава государства подчеркнул, что Москву и Сухум связывают особые отношения. Он пообещал, что Россия поможет Абхазии решить проблему дефицита электроэнергии, обеспечив ее гуманитарные поставки. Кроме того, Путин добавил, что распорядится доработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии.
Путин в 2023 году подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства.
Следуя соглашению, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства данной страны приобретать гражданство другой стороны договора.
Избранный президент, в свою очередь, отметил, что при поддержке Москвы Абхазия имеет возможность развиваться и выстраивать экономические отношения. Россия всегда была последовательна в поддержке республики, подчеркнул он.
«
"Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", — отметил Гунба.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.