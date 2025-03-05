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Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025
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19:23 05.03.2025 (обновлено: 20:03 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003281134.html
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии - РИА Новости, 05.03.2025
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии
Владимир Путин на встрече с Бадрой Гунбой поздравил его с победой на выборах президента Абхазии. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:23:00+03:00
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абхазия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Бадрой Гунбой поздравил его с победой на выборах президента Абхазии."Рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах: 54,7 процента вы набрали при явке 70 процентов — это хороший результат. Я вас поздравляю", — сказал он.По словам российского президента, избирательная кампания в Абхазии шла бурно, но главное, что народ пришел на выборы и выразил свое мнение. Путин отметил, что для Гунбы в новой должности нет новизны, указав на его работу вице-президентом республики.При этом глава государства подчеркнул, что Москву и Сухум связывают особые отношения. Он пообещал, что Россия поможет Абхазии решить проблему дефицита электроэнергии, обеспечив ее гуманитарные поставки. Кроме того, Путин добавил, что распорядится доработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии.Избранный президент, в свою очередь, отметил, что при поддержке Москвы Абхазия имеет возможность развиваться и выстраивать экономические отношения. Россия всегда была последовательна в поддержке республики, подчеркнул он. &quot;Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку&quot;, — отметил Гунба.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.
https://ria.ru/20250305/abkhazii-2003233133.html
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LIVE: Путин на встрече с президентом Абхазии Гунбой
LIVE: Путин на встрече с президентом Абхазии Гунбой
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абхазия, президентские выборы в абхазии, в мире, россия, москва, бадра гунба, владимир путин, адгур ардзинба
Абхазия, Президентские выборы в Абхазии, В мире, Россия, Москва, Бадра Гунба, Владимир Путин, Адгур Ардзинба
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии

Путин на встрече с Гунбой поздравил его с победой на выборах президента Абхазии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Бадрой Гунбой поздравил его с победой на выборах президента Абхазии.
"Рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах: 54,7 процента вы набрали при явке 70 процентов — это хороший результат. Я вас поздравляю", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и бывший президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 21 ноября 2018 года - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Межгосударственные отношения России и Абхазии
Вчера, 15:42
По словам российского президента, избирательная кампания в Абхазии шла бурно, но главное, что народ пришел на выборы и выразил свое мнение. Путин отметил, что для Гунбы в новой должности нет новизны, указав на его работу вице-президентом республики.
При этом глава государства подчеркнул, что Москву и Сухум связывают особые отношения. Он пообещал, что Россия поможет Абхазии решить проблему дефицита электроэнергии, обеспечив ее гуманитарные поставки. Кроме того, Путин добавил, что распорядится доработать вопросы, связанные с получением российского гражданства гражданами Абхазии.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Аэропорт, здоровье и молодежь: чем займется новый президент Абхазии Гунба
2 марта, 14:16

Путин в 2023 году подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства.

Следуя соглашению, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства данной страны приобретать гражданство другой стороны договора.

Избранный президент, в свою очередь, отметил, что при поддержке Москвы Абхазия имеет возможность развиваться и выстраивать экономические отношения. Россия всегда была последовательна в поддержке республики, подчеркнул он.
«

"Народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку", — отметил Гунба.

Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок
3 марта, 14:25
 
АбхазияПрезидентские выборы в АбхазииВ миреРоссияМоскваБадра ГунбаВладимир ПутинАдгур Ардзинба
 
 
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