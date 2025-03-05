https://ria.ru/20250305/putin-2003264476.html
Путин высказался об использовании ИИ мошенниками
Путин высказался об использовании ИИ мошенниками - РИА Новости, 05.03.2025
Путин высказался об использовании ИИ мошенниками
Президент России Владимир Путин назвал любопытным предложение считать отягчающим обстоятельством применение технологий искусственного интеллекта при... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:08:00+03:00
2025-03-05T18:08:00+03:00
2025-03-05T18:08:00+03:00
россия
владимир путин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал любопытным предложение считать отягчающим обстоятельством применение технологий искусственного интеллекта при мошенничестве. Предложение считать использование ИИ при совершении преступлений отягчающим обстоятельством озвучил председатель СК Александр Бастрыкин в ходе совещания президента с членами правительства, основной темой мероприятия стала борьба с телефонным и интернет-мошенничеством. "Любопытно, использование искусственного интеллекта как отягчающее обстоятельство", - сказал Путин, комментируя предложение председателя СК. "В преступных целях", - уточнил Бастрыкин. Российский президент провел аналогию с дорожным движением, когда при ДТП ответственность "прежде всего ответственность на владельце транспортного средства". "Можно подумать", - резюмировал глава государства.
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россия, владимир путин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Путин высказался об использовании ИИ мошенниками
Путина заинтересовала идея считать ИИ отягчающим обстоятельством для мошенников