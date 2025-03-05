https://ria.ru/20250305/putin-2003264476.html

Путин высказался об использовании ИИ мошенниками

Путин высказался об использовании ИИ мошенниками - РИА Новости, 05.03.2025

Путин высказался об использовании ИИ мошенниками

Президент России Владимир Путин назвал любопытным предложение считать отягчающим обстоятельством применение технологий искусственного интеллекта при... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T18:08:00+03:00

2025-03-05T18:08:00+03:00

2025-03-05T18:08:00+03:00

россия

владимир путин

александр бастрыкин

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общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал любопытным предложение считать отягчающим обстоятельством применение технологий искусственного интеллекта при мошенничестве. Предложение считать использование ИИ при совершении преступлений отягчающим обстоятельством озвучил председатель СК Александр Бастрыкин в ходе совещания президента с членами правительства, основной темой мероприятия стала борьба с телефонным и интернет-мошенничеством. "Любопытно, использование искусственного интеллекта как отягчающее обстоятельство", - сказал Путин, комментируя предложение председателя СК. "В преступных целях", - уточнил Бастрыкин. Российский президент провел аналогию с дорожным движением, когда при ДТП ответственность "прежде всего ответственность на владельце транспортного средства". "Можно подумать", - резюмировал глава государства.

https://ria.ru/20250211/internet-1998525617.html

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россия, владимир путин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество