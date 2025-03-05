https://ria.ru/20250305/putin-2003257066.html

Путин поручил ускорить работу по борьбе с мошенничеством

Путин поручил ускорить работу по борьбе с мошенничеством - РИА Новости, 05.03.2025

Путин поручил ускорить работу по борьбе с мошенничеством

Президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без "периода охлаждения". РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:39:00+03:00

2025-03-05T17:39:00+03:00

2025-03-05T17:54:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без "периода охлаждения"."В принципе, понятно, вот сейчас обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать, давайте сделаем все это быстро, без так называемого "периода охлаждения", о котором говорила председатель Центрального банка, то есть ждать ничего не нужно. В целом всё понятно, нужно только действовать. Я прошу сделать это как можно быстрее", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250305/moshenniki-2003256565.html

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2025

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россия, владимир путин, общество