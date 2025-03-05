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Путин поручил ускорить работу по борьбе с мошенничеством - РИА Новости, 05.03.2025
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17:39 05.03.2025 (обновлено: 17:54 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003257066.html
Путин поручил ускорить работу по борьбе с мошенничеством
Путин поручил ускорить работу по борьбе с мошенничеством - РИА Новости, 05.03.2025
Путин поручил ускорить работу по борьбе с мошенничеством
Президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без "периода охлаждения". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:39:00+03:00
2025-03-05T17:54:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без "периода охлаждения"."В принципе, понятно, вот сейчас обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать, давайте сделаем все это быстро, без так называемого "периода охлаждения", о котором говорила председатель Центрального банка, то есть ждать ничего не нужно. В целом всё понятно, нужно только действовать. Я прошу сделать это как можно быстрее", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил ускорить работу по борьбе с мошенничеством

Путин поручил ускорить принятие нормативных решений по борьбе с мошенничеством

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без "периода охлаждения".
"В принципе, понятно, вот сейчас обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать, давайте сделаем все это быстро, без так называемого "периода охлаждения", о котором говорила председатель Центрального банка, то есть ждать ничего не нужно. В целом всё понятно, нужно только действовать. Я прошу сделать это как можно быстрее", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин высказался об ущербе из-за действий мошенников
Вчера, 17:38
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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